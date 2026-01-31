Chém tình địch tử vong

An GiangNgô Văn Tặng, 36 tuổi, dùng dao chém tử vong người đàn ông được cho là có quan hệ với vợ mình, bị tòa tuyên phạt tổng cộng 20 năm tù.

Ngày 30/1, Tặng bị TAND tỉnh An Giang phạt 15 năm tù về tội Giết người, 5 năm tù tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; buộc bồi thường gần 130 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con nhỏ của bị hại đến khi trưởng thành.

Ngô Văn Tặng tại tòa hôm nay. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cáo trạng, do thường xuyên mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, vợ Tặng nhiều lần sang nhà Phạm Quốc Luận (31 tuổi) tâm sự rồi nảy sinh tình cảm. Đầu tháng 3/2025, người phụ nữ bỏ nhà đến sống cùng Luận, sau đó quay về với chồng.

Từ đó, Luận nhiều lần tìm đến nhà Tặng, dẫn đến mâu thuẫn, xung đột giữa hai người. Tối 23/6/2025, Luận chạy xe máy mang theo gậy ba khúc đến trước nhà Tặng, nẹt pô, la ó, đe dọa.

Tức giận, Tặng lấy dao trong bếp đuổi theo. Trong lúc bỏ chạy, Luận va chạm với xe khác, ngã xuống đường. Tặng lao tới chém nhiều nhát vào các vùng trọng yếu, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, rồi vứt dao xuống ao và rời khỏi hiện trường.

Khoảng hai giờ sau, bị cáo đến công an xã đầu thú.

An Minh - Tiến Tầm