Chém người tình rồi tự tử

TP HCMSau khi chém người tình nguy kịch, Nguyễn Văn Tiến, 46 tuổi, khóa trái cửa phòng tự sát.

Chiều 22/3, Công an huyện Củ Chi thực hiện các thủ tục để đình chỉ điều tra đối với Tiến về hành vi Giết người do nghi can đã tử vong.

Camera ghi cảnh Tiến chém người tình trước khi tự sát. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Tiến sống như vợ chồng với người phụ nữ tại tiệm tạp hóa ở tỉnh lộ 12, xã Tân Thạnh Đông. Rạng sáng hôm qua, người dân nghe tiếng kêu cứu nên chạy đến kiểm tra, phát hiện người phụ nữ bất động với nhiều vết thương.

Tiến sau đó khóa trái cửa, cố thủ trong phòng. Người thân và hàng xóm phá cửa vào nhưng anh ta đã chết. Người phụ nữ được đưa đi cấp cứu, may mắn qua nguy kịch.

Gia đình cho biết, Tiến và nạn nhân sống chung như vợ chồng được hơn một năm. Gần đây cả hai thường xuyên cãi vã vì mâu thuẫn tiền bạc.

Trích xuất camera trong nhà, cảnh sát xác định Tiến liên tục chém người tình trước khi tự tử.

Hồ Đinh