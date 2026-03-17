Chém người để trả thù cho cha

An GiangTrần Văn Ngọc, 33 tuổi, mang dao tìm người từng đánh cha mình, chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương 40%.

Ngày 17/3, Ngọc bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về hành vi Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trần Văn Ngọc nghe đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, trưa 26/10/2025, thanh niên 22 tuổi xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với cha của Ngọc tại phường Châu Đốc. Hai bên được can ngăn, thanh niên rời đi đến nhà bạn gái ở cùng phường.

Khoảng một giờ sau, Ngọc mang theo 2 con dao đi tìm người đánh cha mình để trả thù. Gặp anh này, Ngọc chém nhiều nhát, gây thương tích 40%.

Cảnh sát nhận định hành vi của Ngọc mang tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm để gây thương tích cho người khác.

An Minh - Hoàng Đô