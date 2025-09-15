Chém mẹ vợ trọng thương khi không tìm được vợ

Quảng NinhPhùng Văn Giang cầm dao chém mẹ vợ trọng thương, khai do bực tức vì không tìm được vợ.

Khoảng 12h ngày 11/9, tại phường Đông Triều, Phùng Văn Giang (26 tuổi, trú phường Mạo Khê) cầm dao tấn công liên tiếp mẹ vợ gây thương tích nặng,

Theo điều tra, vợ chồng Giang thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã. Nhiều lần, vợ bỏ nhà đi, còn Giang ghen tuông mù quáng, từng dọa tìm đến cái chết để níu kéo tình cảm. Ngày 10/9, sau khi cãi nhau, người phụ nữ bỏ đi không liên lạc khiến hắn càng tức tối.

Phùng Văn Giang khi bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Chiều hôm sau, Giang mang theo sự hằn học, cầm dao đến nhà nhạc mẫu với ý định hỏi tung tích vợ. Không gặp được vợ, anh ta trút giận vào mẹ vợ.

Sau gần 12 giờ lẩn trốn, 22h30 cùng ngày, Giang bị bắt.

Lê Tân