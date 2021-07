Chém liệt người ông hàng xóm vì tiếng gọi to

Hà NộiNguyễn Đức Chung khai "thấy phiền" khi ông lão hàng xóm 70 tuổi đứng trước cổng nhà mình lớn tiếng gọi cháu nên cầm dao phay chém, gây liệt nửa người.

Sáng 15/7, bị cáo Chung, 59 tuổi, bị TAND Hà Nội phạt 15 năm tù về tội Giết người, theo điểm n, khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự; buộc bồi thường cho nạn nhân 235 triệu đồng.

Nạn nhân Nguyễn Văn Hoạt, chịu thương tổn 81% sức khỏe từ nhát dao của Chung, không thể nói và tự đi lại, được vợ và con trai đưa tới phiên tòa bằng xe lăn. Ông và bị cáo là hàng xóm sống đối diện tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Cáo trạng xác định, khoảng 19h30' ngày 21/8/2020, vợ chồng ông Hoạt to tiếng ngoài cổng về việc cho cháu ăn. Chung bực tức, đứng trong nhà nói vọng ra: "Ngày mất trật tự ngày, đêm mất trật tự ban đêm". Hai bên sau đó lời qua tiếng lại.

Chung vào nhà, cầm theo con dao phay đi ra ngoài cổng, chém ông Hoạt một nhát vào đỉnh đầu và chém vợ ông một nhát vào sườn trái. Sự việc được hàng xóm can ngăn.

Sau khi vợ chồng nạn nhân được đưa đi cấp cứu, Hoạt đến cơ quan công an đầu thú.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung và bị hại (ngồi xe lăn) tại phiên toà sáng 15/7. Ảnh: Danh Lam

Tại phiên xét xử, bị cáo tỏ ra bình tĩnh, khai gây án vì thấy "bực mình, phiền toái" do vợ chồng hàng xóm hay nói to, "gọi vợ, gọi cháu mà cả làng trên xóm dưới đều biết". Tích tụ từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trước đó, bị cáo hôm đó không kiểm soát được hành vi song không cố ý giết hại. "Với sức của tôi mà cố ý giết, ông Hoạt hôm nay không còn sống", bị cáo nói.

HĐXX không hài lòng với lời khai này, cho rằng bị cáo hoàn toàn nhận thức được vùng đầu là khu vực trọng yếu, hoàn toàn có thể dẫn đến tử vong.

"Tại sao có mâu thuẫn không báo cáo chính quyền địa phương để xử lý hành chính? Bị hại cũng có lỗi, nhưng lỗi đến đâu phải do pháp luật xác định, không thể hành hung người khác như vậy được", chủ toạ nghiêm khắc nói.

Được HĐXX nhắc nhở, bị cáo quay ra xin lỗi ông Hoạt song nói "không có tài sản gì để bồi thường, cũng không nhờ ai được", do vợ bỏ đi nhiều năm, một mình nuôi các con.

Vợ ông Hoạt khai hôm xảy ra vụ án, bà bế cháu nội sang nhà hàng xóm dỗ cho ăn, do không thấy nên ông Hoạt gọi. Bà cho biết không có việc ông bà thường xuyên cãi nhau. "Chồng tôi bị điếc nhiều năm nay nên hay nói to. Nhưng mâu thuẫn gì thì bình tĩnh giải quyết, không thể thấy phiền vì người điếc nói to mà mang dao chém".

Với thương tích 3%, bà không yêu cầu truy tố Chung về tội Cố ý gây thương tích đối với mình song đề nghị HĐXX xét xử nghiêm khắc.

Năm 1978, bị cáo Chung từng bị TAND Hà Bắc xử phạt 7 năm tù về tội Cướp tài sản của công dân.

Hải Thư