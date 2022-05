Chém gục người đập vỡ cửa sổ

Hà TĩnhTrần Anh Dũng cầm kiếm chém anh Phan Văn Cường gục giữa đường do bị chửi bới, đập vỡ cửa sổ.

Ngày 26/5, Dũng, 35 tuổi, trú thị trấn Cẩm Xuyên, bị Công an huyện Cẩm Xuyên khởi tố, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bảo Trung

Khoảng 23h ngày 14/5, do có mâu thuẫn từ trước, anh Cường, 41 tuổi, trú tổ dân phố 9, đến nhà Cường ở tổ dân phố 3, thị trấn Cẩm Xuyên để "nói chuyện". Khi không thấy gia chủ không ra tiếp, anh Cường to tiếng chửi bới, sau đó dùng vật cứng đập vỡ cửa sổ nhà Dũng, công an cho hay.

Nhà chức trách cáo buộc, Dũng cầm thanh kiếm đuổi chém khiến anh Cường gục giữa đường. Gây án xong, Dũng gọi điện đến Công an huyện Cẩm Xuyên đầu thú. Anh Cường tổn hại sức khỏe 26%.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai mâu thuẫn trước đó không lớn song vì anh Cường phá nhà mình nên "bực thái độ" và xuống tay.

