Chém đối thủ tử vong rồi xin vào bệnh viện tâm thần

Vĩnh LongĐoàn Quang Thịnh, 33 tuổi, bị cáo buộc đâm xe vào đối thủ, dùng dao sát hại người này, rồi đến bệnh viện tâm thần xin ở lại điều trị.

Ngày 18/3, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành quyết định phục hồi điều tra bị can, lệnh bắt tạm giam Thịnh (ở phường Bến Tre) để làm rõ hành vi Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự xảy ra 4 năm trước.

Đoàn Quang Thịnh nghe đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo hồ sơ vụ án, Thịnh có mâu thuẫn với người đàn ông 53 tuổi ở phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long. Ngày 14/4/2022, thấy ông này chạy xe máy phường 6, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre (nay là phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long), Thịnh cùng nhóm bạn (khoảng 10 người) mang theo dao, lên ôtô và xe máy đuổi theo. Một lúc sau, nhóm này tông xe vào đối phương.

Sau đó, Thịnh chém liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống đường, rồi cùng cả nhóm lên xe tẩu thoát. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, song không qua khỏi.

Sáng hôm sau, nhiều đồng phạm bị bắt giữ còn Thịnh đến Bệnh viện tâm thần Trung ương Biên Hòa xin làm thủ tục nhập viện. Tuy nhiên, nghi phạm này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre phát hiện, bắt giữ và khởi tố về tội Giết người.

Trong quá trình điều tra, lợi dụng việc được phép điều trị bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần Đồng Nai, Thịnh bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với anh ta.

Sau thời gian công an vận động, ngày 14/3 Thịnh ra đầu thú.

