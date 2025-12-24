Chém chủ nợ trọng thương vì bị đòi 300.000 đồng

An GiangNguyễn Văn Nhị, 45 tuổi, dùng dao tự chế chém chủ nợ nhiều nhát do nạn nhân liên tục đòi 300.000 đồng, rồi đến công an đầu thú.

Ngày 24/12, Nhị bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam để điều tra hành vi Giết người.

Nguyễn Văn Nhị tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, khoảng 18h30 ngày 16/12, Nhị đang nhậu cùng bạn tại nhà ở ấp Tân Huệ, xã Óc Eo thì Đoàn Tình Em đến đòi khoản nợ 300.000 đồng. Do không có tiền, Nhị năn nỉ và hứa "khi nào đi làm có tiền sẽ trả", đồng thời mời Tình Em ngồi uống rượu.

Trong lúc nhậu, Tình Em liên tục chửi bới, đòi tiền và dọa đánh Nhị. Tức giận, Nhị lấy dao tự chế chém nhiều nhát trúng mặt và vai chủ nợ rồi bỏ chạy. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Giang, sau đó chuyển lên TP HCM điều trị.

Sau khi gây án, Nhị đến Công an xã Óc Eo đầu thú.

An Minh - Tiến Tầm