Chém chết người vào đúng ngày sinh nhật

Hà NộiVa chạm giao thông với người đi xe máy sau tiệc sinh nhật của mình, Nguyễn Hoàng Nam cầm kiếm đoạt mạng đối phương.

Chiều 7/12, sau một ngày xét xử, nghị án, Nam, 26 tuổi, bị TAND Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội Giết người, theo điểm n, khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, hai đồng phạm Nguyễn Việt Anh, 38 tuổi và Vũ Hồng Hải, 26 tuổi, lần lượt bị phạt chung thân và 15 năm tù. Ngoài án tù, ba bị cáo phải liên đời bồi thường hơn 160 triệu đồng cho phía bị hại.

HĐXX nhận định vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, tuy có một phần lỗi của bị hại do say rượu gây sự trước, song các bị cáo đều phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tình chất côn đồ, nhân thân xấu.

Nam từng bị phạt 20 tháng tù do Cướp tài sản, tháng 8/2012. Việt Anh có 3 tiền án đều vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, Nguyễn Thị Mai bị phạt 5 năm tù; Nguyễn Huy Thịnh và Ngô Thuỳ Ninh cùng bị phạt 18 tháng tù vì Che giấu tội phạm; Vũ Thị Oanh bị phạt một năm tù về tội Không tố giác tội phạm.

Hàng đầu, từ trái qua: Việt Anh, Nam và Hải, chiều 7/12. Ảnh: Minh Tâm

Cáo trạng xác định, khoảng 20h ngày 27/2/2020, Việt Anh cùng Mai, Oanh và Hải dự sinh nhật của Nam tại quán ăn tại quận Long Biên. Trong bữa tiệc, Mai nói về việc bị người nói xấu trên mạng xã hội. Tối đó, Mai hẹn người này ra ngã tư Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm để giải quyết nên nhờ cả nhóm cùng đi.

Năm người sau đó về nhà Mai lấy 2 thanh kiếm, rồi cùng lên xe ôtô do Việt Anh điều khiển. Khi đi đến cổng UBND phường Phúc Đồng, quận Long Biên, ôtô của họ suýt va chạm với xe máy do anh Lò Văn Đức chở anh Lương Văn Trường.

Việt Anh phanh kịp, vượt lên chặn đầu xe máy. Do anh Đức chửi bới trước, hai bên cãi nhau. Sau câu hô của Việt Anh, Nam ngồi ghế sau, mở cửa xe, cầm theo thanh kiếm dài 87 cm đâm anh Trường. Anh Đức hoảng sợ, chạy trốn.

Cả bọn đến điểm hẹn gặp người nói xấu Mai nhưng không thấy nên cùng về nhà Mai ngủ. Anh Trường tử vong trên đường cấp cứu.

Hai ngày sau, Mai và Việt Anh biết cơ quan điều tra phát hiện sự việc nên vứt thanh kiếm; nhờ bạn là Thịnh và Ninh giấu ôtô và đặt nhà nghỉ tại phường La Khê, quận Hà Đông để "ẩn náu".

Tại phiên xét xử, các bị cáo ban đầu quanh co, khai báo mâu thuẫn, đều nói do "say rượu và quá hoảng sợ" nên không nhìn, không nhớ gì, song dần nhận tội.

Nam khẳng định không cố ý giết người, không đâm anh Trường mà chỉ vung kiếm, "lưỡi kiếm tuột ra rơi vào đâu, bị cáo không biết". Bị HĐXX nhắc nhở cần thành khẩn, Nam sau đó nói: "Không nhìn rõ ai với ai, chỉ định vung kiếm chém vào xe máy, song lưỡi kiếm sau đó tuột khỉ chuôi và chém vào đâu, bị cáo không biết".

Sau khi được Hải đến kéo lên xe, thấy kiếm nhiều máu, Nam mới biết vừa chém trúng một người song không rõ là ai, "vì đã quá say".

Trong khi đó, Việt Anh phủ nhận liên quan, nói không biết hai đàn em ra khỏi xe khi nào và làm gì. "Bị cáo ngồi ngay ghế lái mà không biết ai làm gì là sao?", Chủ toạ hỏi, song Việt Anh đáp "trong xe ồn ào, không để ý".

Việt Anh khai không biết việc nạn nhân đã chết nên vẫn cùng Mai đi chùa lễ, "hoá giải việc xấu".

Mai nói "sự việc xảy ra quá nhanh", không nhận thức được gì do quá hoảng sợ, không nghĩ nạn nhân chết, vì cho rằng chỉ "đánh nhau bình thường".

Với cáo buộc che giấu tội phạm, Thịnh khai "không biết việc mình làm vi phạm pháp luật", xuất phát từ việc giúp đỡ bạn bè. Ninh nói không biết các bị cáo đang đi trốn, song Việt Anh khẳng định khi mình và Mai kể lại vụ án, Ninh có mặt.

