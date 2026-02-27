Chém chết người sau cuộc cãi vã trong quán nhậu

Chiều 27/2, Bảo (ở tổ dân phố Cộng Hòa 1, phường Trương Quang Trọng) bị Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ, lấy lời khai để điều tra hành vi Giết người.
3h sáng nay, Bảo cùng anh ruột 31 tuổi và bạn gái của anh đi nhậu trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc Tổ 6, phường Cẩm Thành. Ngồi ở bàn khác là nhóm Trần Thái Dương (21 tuổi), Võ Hoàng Lam ( 25 tuổi) và 3 thanh niên.
Phát sinh mâu thuẫn trong lúc nhậu, hai bên cãi vã. Được giảng hòa, nhóm của Bảo đi về.
Theo điều tra, Dương sau đó gọi điện cho Bảo thách thức, hẹn đánh nhau. Bảo bực tức về phòng trọ trên đường Lê Lợi lấy một con dao dài 49,5 cm và nhờ người chở lại quán nhậu.
Bảo xông vào chém Dương và Lam khiến một người tử vong trên đường đi cấp cứu, người còn lại trọng thương. Đến 7h cùng ngày, Bảo đến cơ quan công an đầu thú.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đang lấy lời khai những người liên quan, làm rõ vụ án.
Châu Minh - Văn Linh