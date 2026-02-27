Chém chết người sau cuộc cãi vã trong quán nhậu

Quảng NgãiVề nhà sau mâu thuẫn nhưng tiếp tục bị đối thủ thách thức, Nguyễn Quốc Bảo, 21 tuổi, quay lại quán nhậu chém một người chết, một người bị thương.

Chiều 27/2, Bảo (ở tổ dân phố Cộng Hòa 1, phường Trương Quang Trọng) bị Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ, lấy lời khai để điều tra hành vi Giết người.

Nguyễn Quốc Bảo tại cơ quan công an khi ra trình diện, ngày 27/2. Ảnh: Châu Minh

3h sáng nay, Bảo cùng anh ruột 31 tuổi và bạn gái của anh đi nhậu trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc Tổ 6, phường Cẩm Thành. Ngồi ở bàn khác là nhóm Trần Thái Dương (21 tuổi), Võ Hoàng Lam ( 25 tuổi) và 3 thanh niên.

Phát sinh mâu thuẫn trong lúc nhậu, hai bên cãi vã. Được giảng hòa, nhóm của Bảo đi về.

Theo điều tra, Dương sau đó gọi điện cho Bảo thách thức, hẹn đánh nhau. Bảo bực tức về phòng trọ trên đường Lê Lợi lấy một con dao dài 49,5 cm và nhờ người chở lại quán nhậu.

Con dao chém người bị Bảo vứt trong thùng rác. Ảnh: Châu Minh

Bảo xông vào chém Dương và Lam khiến một người tử vong trên đường đi cấp cứu, người còn lại trọng thương. Đến 7h cùng ngày, Bảo đến cơ quan công an đầu thú.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đang lấy lời khai những người liên quan, làm rõ vụ án.

Châu Minh - Văn Linh