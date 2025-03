Chém bạn vì mâu thuẫn trả tiền hát karaoke

Quảng NinhMâu thuẫn trong việc trả tiền hát karaoke, Bùi Văn Mạnh dùng kiếm chém bạn cùng nhóm trọng thương.

Mạnh, 40 tuổi, bị Công an phường Tân An, thị xã Quảng Yên phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ, Công an Quảng Ninh thông tin ngày 7/3.

Bùi Văn Mạnh khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cáo buộc của nhà chức trách, khoảng 23h ngày 11/2/2024, tại quán karaoke ở thành phố Thủy Nguyên, do mâu thuẫn trong việc trả tiền hát, Mạnh cầm kiếm đâm, chém nhiều nhát làm anh Đặng Văn Hợp, bạn cùng trong nhóm, tổn hại 79% sức khỏe.

Mạnh đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã tội giết người. Gần đây, Công an phường Tân An phát hiện Mạnh có mặt tại địa bàn nên lập tổ công tác phối hợp với Công an Hải Phòng bắt vào ngày 6/3.

Lê Tân