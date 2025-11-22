Chelsea trở lại nhì bảng Ngoại hạng Anh

Chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Burnley ở trận sớm nhất vòng 12 đưa Chelsea lên nhì bảng Ngoại hạng Anh.

*Tiếp tục cập nhật

Phút 37, tiền vệ Jamie Gittens trong lần đá chính thay Alejandro Garnacho, treo bóng từ bên trái về cột hai, như đặt cho Pedro Neto lao xuống đánh đầu về góc xa, mở tỷ số cho Chelsea. Bàn thắng này giúp đoàn quân Enzo Maresca thoải mái chơi chậm và kiểm soát trận đấu theo phong cách sở trường, tiến tới chiến thắng.

Pedro Neto (phải) mừng bàn thắng duy nhất vào lưới Burnley trên sân Turf Moor, thành phố Burnley, Vương quốc Anh ngày 22/11/2025. Ảnh: Reuters

Đến phút 88, ba điểm được đảm bảo cho đội khách với bàn thắng ấn định tỷ số của tiền vệ Enzo Fernandez. Lần này, người kiến tạo một lần nữa đáng được ngợi khen, khi tiền đạo 19 tuổi Marc Guiu rê bóng vượt qua trung vệ đối thủ ở bên phải cấm địa, rồi chuyền ngược ra dọn cỗ để Fernandez sút cận thành vào lưới.

Chiến thắng này xứng đáng với Chelsea, khi họ áp đảo hầu hết thông số quan trọng. Đội khách dứt điểm nhiều hơn (15 so với 8), tạo ra bàn thắng kỳ vọng lớn hơn (1,6 so với 0,4), và cũng đá phạt góc nhiều hơn (9 so với 1).

Hoàng An