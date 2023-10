Chelsea tiến bộ thế nào trước khi đấu Arsenal

AnhChelsea lần đầu thắng ba trận liên tiếp kể từ tháng Ba với vai trò quan trọng của Enzo Fernandez, Raheem Sterling, trước đại chiến Arsenal ở vòng chín Ngoại hạng Anh.

Chiến thắng 4-1 trên sân Turf Moor của Burnley hôm 7/10 là kết quả quan trọng với Chelsea. Tiếp sau các trận hạ Brighton 1-0 ở vòng ba Cup Liên đoàn và 2-0 trước Fulham tại vòng 7 Ngoại hạng Anh, tập thể dưới trướng HLV Mauricio Pochettino nối dài mạch thắng lên ba trận.

Lần đầu tiên kể từ tháng 3, Chelsea mới lại thắng liền ba trận trên mọi đấu trường. Đây cũng là lần đầu Chelsea ghi nhiều hơn ba bàn trong một trận chính thức kể từ khi đè bẹp Southampton 6-0 tại Ngoại hạng Anh hồi tháng 4/2022. Kết quả 4-1 trên sân Turf Moor cũng là lần đầu Chelsea bước vào quãng nghỉ quốc tế với chiến thắng sau 19 tháng.

"Nhưng liệu những kết quả này có phải là bằng chứng cho thấy Chelsea đang trở lại hay đây chỉ đơn giản là giai đoạn thăng hoa ngắn ngủi? Liệu họ có trở lại mặt đất khi tiếp Arsenal vào thứ Bảy?", Sky Sports đặt vấn đề. Kênh thể thao Anh sau đó tiếp cận bốn góc nhìn để làm rõ vấn đề.

Pochettino (giữa) cùng Enzo Fernandez (trái) và Raheem Sterling (phải) đang mang lại những chuyển biến tích cực cho Chelsea. Ảnh: Sky Sports

Tầm ảnh hưởng của Pochettino. "Bất cứ ai theo dõi sát sao Chelsea mùa này đều có thể thấy tác động tích cực mà HLV Pochettino đã tạo ra kể từ khi lên nắm quyền", Sky Sports bình luận.

Việc đội chỉ thắng hai trong bảy trận đầu có thể không chứng minh được những nét tích cực đó. Nhưng ngay cả trong giai đoạn phập phù như vậy, Chelsea của Pochettino vẫn tạo cảm giác họ đá khởi sắc hơn thời của Graham Potter hay Frank Lampard. Các thông số mùa trước cho thấy Chelsea chẳng hơn gì CLB giữa bảng, nhưng với HLV Argentina, đội cho thấy những tiến bộ rõ ràng trên khắp mặt sân.

Chelsea có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi 90 phút là 1,9 và đứng thứ bảy qua tám vòng đầu Ngoại hạng Anh - so với 1,32 và đứng thứ 12 mùa trước. Chỉ số bàn thua kỳ vọng mỗi 90 phút của "The Blues" cũng là 1,03 và đứng thứ tư tại giải - so với 1,41 và đứng thứ 11 mùa trước.

Chelsea cũng tăng từ thứ bảy lên thứ hai về số lần kiểm soát bóng ở phần ba tấn công mỗi trận (từ 5,37 lên 7,5), cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong khả năng gây áp lực lên đối phương.

Nhưng Pochettino chưa thể cải thiện vấn đề khiến Potter và Lampard đau đầu mùa trước - là khả năng tận dụng cơ hội. Mùa trước, Chelsea có chỉ số bàn thắng kỳ vọng tệ nhất Ngoại hạng Anh, khi số bàn thắng ít hơn 12,08 lần so với lẽ ra họ phải làm. Khả năng dứt điểm kém cỏi đó vẫn là vấn đề lớn, khi Chelsea chỉ xếp sau Everton ở thông số này qua tám vòng đầu.

Thống kê trung bình mỗi trận ở Ngoại hạng Anh Thứ bậc 2023-2024 Thông số 2022-2023 Thứ bậc 9 1,38 Bàn thắng 1 15 7 1,9 Bàn thắng kỳ vọng 1,32 12 3 0,88 Bàn thua 1,24 7 4 1,03 Bàn thua kỳ vọng 1,41 11 2 7,5 Số lần kiểm soát bóng ở

một phần ba tấn công 5,37 7

Nhạc trưởng Enzo Fernandez. Cầu thủ có lẽ thể hiện rõ nhất những thay đổi mà Pochettino đã thực hiện là Enzo Fernandez. Anh tỏa sáng ở vị trí số 8 khi giúp Argentina vô địch World Cup 2022, nhưng sau đó phải thay thế Jorginho đá tiền vệ trụ ngay phía trước bộ tứ hàng thủ khi gia nhập Chelsea hồi tháng 1/2023.

Fernandez chỉ thể hiện thoáng qua phẩm chất và đẳng cấp khi Chelsea có nửa mùa giải cuối rệu rã và không có mục tiêu cụ thể. Nhưng hồi tháng 8, Pochettino khẳng định vai trò của Fernandez trong việc phục hưng Chelsea.

"Fernandez sẽ đá vị trí số 8", Pochettino nói với Sky Sports. "Một trong những điều đầu tiên khi gặp Fernandez là nói về vị trí trí đấu và việc cậu ấy cảm thấy thoải mái như thế nào, sau đó là nói về phẩm chất. Fernandez cần sự tự do, có tố chất để kiến tạo và dứt điểm từ ngoài vòng cấm".

Trong hai trận thắng gần nhất trước Fulham và Burnley tại Ngoại hạng Anh, Pochettino bố trí hàng tiền vệ ba người, với Moises Caicedo đá thấp nhất và Conor Gallagher cùng Fernandez dâng cao hơn.

Enzo Fernandez (số 8) đi bóng trong trận thắng Burnley 4-1 tại vòng 8 Ngoại hạng Anh ngày 7/10. Ảnh: AFP

Nhà vô địch World Cup 2022 nhanh chóng trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình của Chelsea, đứng thứ hai về số đường chuyền chính xác và thứ ba về số đường chuyền chính xác ở một phần ba cuối sân mỗi 90 phút, tính trong tất cả các tiền vệ tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Nhưng cầu thủ Argentina vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, đặc biệt là khả năng đột biến trước khung thành. Fernandez vẫn chưa ghi bàn và chỉ có hai kiến tạo qua 26 trận ở Ngoại hạng Anh. Việc khai thác hết tiềm năng của tiền vệ đồng hương chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho Pochettino trong việc giúp Chelsea phát triển.

Sterling lĩnh xướng hàng công. Việc trẻ hóa đội hình dưới quyền chủ sở hữu mới Todd Boehly diễn ra quyết liệt đến mức ở tuổi 28, Raheem Sterling là cầu thủ lớn tuổi thứ ba trong đội một Chelsea, chỉ sau trung vệ Thiago Silva (39 tuổi) và thủ thành Marcus Bettinelli (31 tuổi).

Sterling trông có vẻ lạc lõng sau khi gia nhập Chelsea mùa trước với những chấn thương và sự thiếu ổn định trên băng ghế huấn luyện hạn chế sự tiến bộ. Anh đôi khi được Thomas Tuchel đẩy lên đá tiền đạo cắm rồi bị Potter kéo về cầu thủ chạy cánh (wing-back) trong sơ đồ ba hậu vệ.

Nhưng với việc trở lại vị trí tiền đạo cánh ưu thích dưới thời Pochettino cùng động lực khi bị HLV Gareth Southgate gạt khỏi tuyển Anh, Sterling thăng hoa trong mùa giải thứ hai tại Stamford Bridge. Sterling có ba bàn và có trung bình 2,26 lần qua người mỗi 90 phút - thông số tốt nhất tại Chelsea qua tám vòng đầu Ngoại hạng Anh. Tiền đạo Anh có trung bình 0,42 bàn mỗi 90 phút, tức cao hơn cả chỉ số xG 0,34 từ đầu mùa.

Sterling dứt điểm trong trận thắng Burnley 4-1. Ảnh: AFP

Trong giai đoạn tiền mùa giải, Sterling tiết lộ cảm thấy "tuyệt vời" sau khi thay đổi chế độ ăn uống nhằm giảm bớt những rắc rối về chấn thương. Quyết định này mang lại hiệu quả khi cầu thủ 28 tuổi hiện là nhân tố chủ chốt trên hàng công và muốn dẫn dắt phòng thay đồ trẻ trung của Chelsea.

Bắt đầu chuỗi trận khó khăn với Chelsea. Bên cạnh những điểm tích cực kể trên, Chelsea vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Theo Opta, Chelsea có lịch thi đấu tám vòng đầu dễ thứ ba tại giải, nhưng họ hiện chỉ đứng thứ 11 với 11 điểm.

Sự cải thiện của Chelsea có bền vững hay không sẽ trở nên rõ ràng từ nay đến Giáng sinh, khi thầy trò Pochettino gặp những CLB mạnh như Arsenal, Tottenham, Manchester City, Newcastle và Man Utd. Opta đánh giá Chelsea có lịch thi đấu khó khăn thứ tư tại giải trong giai đoạn đó.

Thử thách đầu tiên là Arsenal - CLB thắng bảy qua tám trận gần nhất gặp Chelsea. Sau gần 10 năm không thắng tại Stamford Bridge, "Pháo thủ" toàn thắng ba lần gần nhất hành quân tới sân đấu này. Việc chấm dứt sự áp đảo đó của Arsenal sẽ là bằng chứng cho thấy đà hồi sinh của Chelsea.

Hồng Duy