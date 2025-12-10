Chelsea thua ngược ở Champions League

ItalyDẫn trước sau hiệp một, nhưng Chelsea vẫn thua Atalanta 1-2 ở vòng bảng Champions League, hôm 9/12.

Hai đội bước vào trận đấu tại Bergamo với thành tích tương đương khi cùng có 10 điểm sau 5 trận. Trong khi Atalanta thắng 3 và hòa 1 ở bốn lượt trận gần nhất, Chelsea đang đi tìm sự ổn định. Đại diện Anh hòa đối thủ yếu Qarabag rồi thắng "ông lớn" Barca, trước khi gục ngã trên đất Italy.

Đội bóng của Enzo Maresca tưởng như có thể kiểm soát trận đấu khi Joao Pedro ghi bàn mở tỷ số ở phút 25, khi phá bẫy việt vị sau đường căng ngang của Reece James. Atalanta sau đó không còn duy trì sự thanh thoát, nhưng họ lấy lại tinh thần sau bàn gỡ của Gianluca Scamacca đầu hiệp hai. Chelsea sụp đổ khi Charles De Ketelaere dứt điểm cận chân ở phút 83, khép lại một tuần đầy sóng gió của họ trên sân khách với 2 trận thua và 1 trận hòa.

Được Maresca ca ngợi trước trận như tấm gương sáng giữa bối cảnh các ông lớn Serie A sa sút, Atalanta mùa này rơi xuống giữa bảng thứ bậc giải quốc nội nhưng lại chơi thăng hoa tại châu Âu. Họ vươn lên thứ ba sau trận thắng Chelsea với 13 điểm, chỉ kém Bayern và Arsenal hai điểm.

Scamacca (số 9, xanh) đánh đầu tung lưới Sanchez (cam), trên sân New Balance, Bergamo, Italy hôm 9/12. Ảnh: BeIN

Bên phía Chelsea, HLV Maresca thực hiện năm thay đổi so với trận hòa không bàn thắng trước Bournemouth. Cole Palmer được giữ ở nhà để tránh quá tải, còn Josh Acheampong có trận đá chính đầu tiên tại Champions League ở vị trí hậu vệ phải trong hàng thủ xáo trộn. Joao Pedro đá cao nhất do Liam Delap phải nghỉ một tháng vì chấn thương vai.

Atalanta nhập cuộc mạch lạc hơn. Họ suýt mở tỷ số chỉ sau sáu phút, khi Ademola Lookman ngoặt bóng từ cánh trái rồi sút chéo góc buộc Robert Sánchez phải cứu thua bằng chân. De Ketelaere lao vào đá bồi nhưng không kịp chỉnh thước ngắm.

Sau đó, Davide Zappacosta tạt bóng cho Gianluca Scamacca đánh gót và Lookman bị Acheampong chặn cú dứt điểm ở cự ly rất gần. Marten de Roon đưa bóng bật xà, khiến Chelsea thi đấu trong sự run rẩy ở những phút tiếp theo.

Nhưng khi Chelsea triển khai được một pha phối hợp sắc nét, họ lập tức tận dụng thành công. Trọng tài biên ban đầu căng cờ khi Joao Pedro ghi bàn từ đường chuyền sệt của Reece James, người thoát xuống đáy biên nhờ pha đá phạt góc ngắn. Nhưng pha quay chậm từ phòng VAR cho thấy bàn thắng hợp lệ. Đây là pha lập công đầu tiên của Pedro kể từ ngày 8/11, đồng thời cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại Champions League.

Joao Pedro (áo sáng) mở tỷ số trên sân New Balance, Bergamo, Italy hôm 9/12. Ảnh: BeIN

Từ đó, Chelsea dần lấy lại sự ổn định. Atalanta không còn tạo được cơ hội rõ rệt nào trước khi hiệp một kết thúc, thường xuyên rơi vào bẫy việt vị và lép vế trước Chelsea ở nửa sau hiệp một.

Chelsea khởi đầu phần còn lại của trận đấu sắc nét, khi Enzo Fernandez, Reece James và Jamie Gittens buộc Marco Carnesecchi phải đổ người cản phá. Bàn thắng thứ hai của trận đấu dường như có thể đến bất cứ lúc nào.

Nó đến thật, nhưng cho Atalanta, sau một pha mất tập trung của hàng thủ Chelsea. De Ketelaere thoải mái tạt bóng từ cánh phải mà không bị áp sát, còn Scamacca thoát khỏi sự theo kèm của các trung vệ để đánh đầu hạ Sanchez.

Từ đây, cục diện thay đổi hoàn toàn. Khán giả tại New Balance Arena lập tức sôi sục trở lại, và cầu trường như bùng nổ với bàn thắng ở cuối trận của De Ketelaere. Tiền vệ Bỉ dẫn bóng thẳng vào trung lộ từ giữa sân, trong khi Marc Cucurella và Benoit Badiashile liên tục lùi lại. De Ketelaere cứ thế lao lên rồi sút, bóng chạm nhẹ Cucurella đổi hướng khiến Sanchez không kịp trở tay.

Thất bại 1-2 đẩy Chelsea xuống thứ 11. Họ có nguy cơ phải đá play-off vào tháng 2 để tranh vé dự vòng 1/8, trong bối cảnh thầy trò Maresca vẫn thiếu bản lĩnh trong những chuyến làm khách đầy áp lực ở đấu trường Champions League.

Vy Anh