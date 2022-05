Chelsea thua đội của Lampard

AnhBàn thắng của Richarlison giúp Everton thắng đội khách Chelsea 1-0 ở vòng 35 Ngoại hạng Anh tối 1/5, nuôi hy vọng trụ hạng.

Chelsea vẫn chưa chắc suất trong Top 4, nhưng họ phung phí nhiều cơ hội và phải trả giá trước Everton. Bàn thắng duy nhất của chủ nhà lại đến từ sai lầm khó tin của lão tướng Cesar Azpilicueta. Hậu vệ này xử lý bóng chậm ngay trước cấm địa Chelsea, để Demarai Gray cướp bóng và chuyền cho Richarlison đặt lòng về góc xa hạ gục thủ môn Edouard Mendy.

Richarlison mừng bàn duy nhất trận đấu trên sân Goodison Park, Liverpool, Anh tối 1/5. Ảnh: Reuters

Thầy trò Frank Lampard không được đánh giá cao trước trận, nhưng diễn biến trận đấu cho thấy Everton không thua kém nhiều so với đối thủ. Họ chỉ giữ bóng 22% thời lượng, nhưng chỉ dứt điểm hướng cầu môn ít hơn một lần so với Chelsea. Thắng lợi này chưa thể giúp đoàn quân của Lampard thoát khỏi nhóm xuống hạng, nhưng họ vẫn có quyền tự quyết do đang chơi ít hơn một trận so với Leeds và Burnley đứng ngay trên.

Còn Chelsea đã thua lần thứ tư trong chín trận gần nhất trên mọi đấu trường. Thầy trò Thomas Tuchel vẫn đứng thứ ba, nhưng chỉ còn hơn Tottenham năm điểm khi hai đội còn bốn trận chưa đấu. Chưa kể Arsenal chỉ kém Chelsea sáu điểm với năm trận trong tay. Bốn đối thủ còn lại của Chelsea lần lượt là Wolves, Leeds, Leicester và Watford không quá khó chịu. Nhưng nếu không cải thiện màn trình diễn, họ có thể rơi ra khỏi Top 4.

"Chúng tôi chỉ kiếm bốn điểm trong bốn trận qua", Tuchel nói sau trận. "Dù đang cạnh tranh cho vị trí nào, phong độ này là không đủ. Tôi chưa từng thấy an toàn với vị trí trong Top 4".

Tuchel nhiều lần bực mình thấy rõ với các học trò, với màn thể hiện trên sân Goodison Park. Chỉ có vài thời điểm đội khách thực sự uy hiếp đối phương, nhưng tài năng của thủ môn Jordan Pickford và cột dọc cứu thua cho Everton.

Tình huống đẹp mắt diễn ra ở phút 59, khi Mason Mount sút xa trúng hai cột dọc. Bóng bật ra đúng cho Azpilicueta băng vào đá bồi, với hy vọng lập công chuộc tội. Nhưng Pickford phản xạ nhanh để bay người với bóng cứu thua ngay trên vạch vôi. Khi đó, phần lớn thân của Pickford nằm sau vạch vôi, nhưng quan trọng là đôi tay anh chắn bóng ngay trên vạch.

Pha cứu thua khó tin của Pickford trước Azpilicueta. Ảnh: EPA

Chính các cầu thủ Everton cũng ngỡ ngàng với màn thể hiện của Pickford. Ảnh: PA

Chỉ hai phút sau, Pickford lại trổ tài cứu thua từ cú đá cận thành của Antonio Rudiger. Anh được đồng đội ôm chầm sau những pha trổ tài này. Sau trận, họ cũng hết lời khen ngợi thủ môn tuyển Anh. Hậu vệ Seamus Coleman nói: "Pha cứu thua của Pickford đẳng cấp thế giới. Nếu không có cậu ấy, chúng tôi đã không thể thắng trận này".

Đối thủ tiếp theo của Everton là chủ nhà Leicester sau đây đúng một tuần. Còn Chelsea sẽ phải tìm lại mạch thắng trước đội khách Wolves.

Danh sách thi đấu

Everton: Pickford, Coleman, Mina, Holgate, Mykolenko, Doucoure, Delph (Allan 71), Iwobi, Gordon, Richarlison (Rondon 80), Gray (Alli 90+4)

Chelsea: Mendy, Azpilicueta (Pulisic 68), Thiago Silva, Rudiger, James, Loftus-Cheek, Jorginho (Kovacic 46), Alonso, Mount, Havertz, Werner (Ziyech 68)

Hoàng An