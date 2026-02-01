Chelsea thắng ngược dù bị dẫn hai bàn ở Ngoại hạng Anh

AnhSau khi bị West Ham dẫn 2-0 ở hiệp một, Chelsea ghi ba bàn trong hiệp hai để thắng ngược 3-2 tại vòng 24 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Stamford Bridge tối 31/1, Chelsea nhập cuộc không tốt, để West Ham chọc thủng lưới ngay phút 6. Từ cánh phải, Jarrod Bowen treo bóng về cột xa, không chạm bất kỳ cầu thủ nào rồi bay thẳng vào lưới Chelsea. Đây mới là lần đầu tiên đội bóng thành London nhận bàn thua từ ngoài vòng cấm trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh, kể từ Bryan Mbeumo hồi tháng 12/2024.

Bàn thua sớm ảnh hưởng phần nào đến tâm lý của các cầu thủ Chelsea. Đến phút 36, mành lưới của họ lại tung lên. Vẫn từ hành lang phải, Aaron Wan-Bissaka thoát xuống rồi căng ngang vào vòng cấm để Crysencio Summerville băng vào sút chéo góc, đánh bại thủ môn Robert Sanchez.

Joao Pedro (áo xanh) ăn mừng bàn trong trận Chelsea thắng West Ham 3-2 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 31/1/2026. Ảnh: Reuters

Ngay đầu hiệp hai, HLV Liam Rosenior tung Marc Cucurella, Joao Pedro lần lượt vào sân thay Jorrel Hato, Alejandro Garnacho. Và những điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 57, Wesley Fofana treo bóng chuẩn xác để Pedro chọn điểm rơi, đánh đầu chéo góc rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Chỉ 13 phút sau, đến lượt Cucurella tỏa sáng với pha bay người đánh đầu bồi vào lưới trống, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đây là lần đầu tiên Chelsea có hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cùng ghi bàn trong một trận Ngoại hạng Anh, kể từ cuộc đối đầu chính West Ham vào tháng 9/2022 với Ben Chilwell và Kai Havertz.

Chelsea 3-2 West Ham Diễn biến chính trận Chelsea 3-2 West Ham.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút bù giờ thứ hai. Pedro tiếp tục để lại dấu ấn với pha xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang cho Enzo Fernandez dứt điểm một chạm chéo góc, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Chelsea.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh, Chelsea thắng một trận đấu mà họ bị dẫn từ hai bàn trở lên sau hiệp một, ở lần thứ 37 rơi vào tình cảnh này. HLV Liam Rosenior cũng ghi dấu mốc cá nhân đáng chú ý khi trở thành nhà cầm quân người Anh thứ tư thắng cả ba trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, sau Bobby Gould (1992), Sam Allardyce (2001) và Craig Shakespeare (2017).

Enzo Fernandez cởi áo mừng bàn ấn định chiến thắng cho Chelsea. Ảnh: Reuters

Sau trận, Cucurella nhấn mạnh tinh thần thi đấu của Chelsea trong màn lội ngược dòng hiệp hai. Hậu vệ người Tây Ban Nha cho rằng chính tâm lý và khát khao đã tạo nên khác biệt, đồng thời khẳng định: "Nếu luôn chơi với năng lượng như vậy, Chelsea có thể thắng thêm nhiều trận nữa".

Pedro thì đánh giá Chelsea đang sở hữu một tập thể trẻ trung nhưng giàu niềm tin. Tiền đạo người Brazil nói: "Chúng tôi có một đội hình mạnh. Toàn đội còn rất trẻ nhưng luôn tin tưởng lẫn nhau, đó chính là sức mạnh của Chelsea. Chúng tôi vẫn có thể cải thiện nhiều điều, nhưng trận đấu này rất quan trọng để cho người hâm mộ thấy Chelsea mạnh mẽ ra sao".

Chiến thắng ngược dòng giúp Chelsea vươn lên thứ tư Ngoại hạng Anh với 40 điểm, đẩy Man Utd (38 điểm) xuống thứ năm. Vòng tiếp theo ngày 7/2, "The Blues" làm khách của Wolves - CLB bét bảng chỉ đang có 8 điểm.

Hồng Duy