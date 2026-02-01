Chelsea thắng ngược dù bị dẫn hai bàn

AnhSau khi bị dẫn 0-2 ở hiệp một, Chelsea ghi ba bàn trong hiệp hai để thắng ngược West Ham 3-2 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Stamford Bridge, West Ham nhập cuộc đầy chủ động và gây bất ngờ khi vượt lên ngay phút 6. Từ cánh phải, Jarrod Bowen treo bóng về cột xa, không chạm bất kỳ cầu thủ nào rồi bay thẳng vào lưới Chelsea. Pha lập công này giúp Bowen trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn từ ngoài vòng cấm vào lưới Chelsea tại Stamford Bridge ở Ngoại hạng Anh, kể từ Bryan Mbeumo hồi tháng 12/2024.

Đến phút 36, đội khách nhân đôi cách biệt, vẫn xuất phát từ hành lang phải. Aaron Wan-Bissaka thoát xuống sát đường biên ngang rồi căng ngang vào vòng cấm để Crysencio Summerville băng vào dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn Robert Sanchez. Summerville nối dài phong độ ấn tượng khi ghi bàn bốn trận liên tiếp trên mọi đấu trường - lần đầu tiên kể từ tháng 11/2022, thời điểm anh còn khoác áo Leeds.

Joao Pedro (áo xanh) mừng bàn trong trận Chelsea thắng West Ham 3-2 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 31/1/2026. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, thế trận hoàn toàn đảo chiều sau giờ nghỉ. Ngay đầu hiệp hai, tân HLV Liam Rosenior tung Marc Cucurella, Joao Pedro lần lượt vào sân thay Jorrel Hato, Alejandro Garnacho, và những điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 57, Wesley Fofana treo bóng chuẩn xác để Pedro chọn điểm rơi, đánh đầu chéo góc rút ngắn tỷ số. Chỉ 13 phút sau, đến lượt Cucurella tỏa sáng với pha bay người đánh đầu bồi vào lưới trống, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đây là lần đầu tiên Chelsea có hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cùng ghi bàn trong một trận Ngoại hạng Anh, kể từ cuộc đối đầu chính West Ham vào tháng 9/2022, với Ben Chilwell và Kai Havertz.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút bù giờ thứ hai. Pedro tiếp tục để lại dấu ấn với pha xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang cho Enzo Fernandez dứt điểm một chạm chéo góc, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Chelsea.

Enzo Fernandez cởi áo mừng bàn ấn định chiến thắng. Ảnh: Reuters

Lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh, Chelsea thắng một trận đấu mà họ bị dẫn từ hai bàn trở lên sau hiệp một, ở lần thứ 37 rơi vào tình cảnh này. HLV Liam Rosenior cũng ghi dấu mốc cá nhân đáng chú ý khi trở thành nhà cầm quân người Anh thứ tư thắng cả ba trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, sau Bobby Gould (1992), Sam Allardyce (2001) và Craig Shakespeare (2017).

Sau trận, Cucurella nhấn mạnh tinh thần thi đấu của Chelsea trong màn lội ngược dòng hiệp hai. Hậu vệ người Tây Ban Nha cho rằng chính tâm lý và khát khao đã tạo nên khác biệt, đồng thời khẳng định: "Nếu Chelsea luôn chơi với năng lượng như vậy, đội có thể thắng thêm nhiều trận nữa".

Pedro thì đánh giá Chelsea đang sở hữu một tập thể trẻ trung nhưng giàu niềm tin. Tiền đạo người Brazil nói: "Chúng tôi có một đội hình mạnh. Toàn đội còn rất trẻ nhưng luôn tin tưởng lẫn nhau, đó chính là sức mạnh của Chelsea. Chúng tôi vẫn có thể cải thiện nhiều điều, nhưng trận đấu này rất quan trọng để cho người hâm mộ thấy Chelsea mạnh mẽ ra sao".

Chiến thắng ngược dòng giúp Chelsea tạm vươn lên thứ tư Ngoại hạng Anh với 40 điểm, đẩy Man Utd (38 điểm) xuống thứ năm. Vòng tiếp theo ngày 7/2, "The Blues" làm khách của Wolves - CLB bét bảng với 8 điểm.

Hồng Duy