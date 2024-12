Chelsea thắng đậm dưới thời tiết -11 độ

KazakhstanThi đấu dưới thời tiết lạnh giá, Chelsea vẫn thắng dễ chủ nhà Astana 3-1 ở lượt năm Europa Conference League để sớm giành vé vào vòng 1/8.

* Ghi bàn: Tomasov 45' - Marc Guiu 14' & 19', Renato Veiga 40'

HLV Enzo Maresca thay 10 vị trí đá chính so với trận thắng Tottenham 4-3 ở vòng 15 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, với Axel Disasi, Pedro Neto, Kiernan Dewsbury-Hall hay Tosin Adarabioyo là những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đá chính.

Cơ hội được trao cho một loạt cầu thủ trẻ như các tiền đạo Tyrique George, Marc Guiu (18 tuổi), tiền vệ Carney Chukwuemeka (21), Sam Rak-Sakyi (19) hay hai hậu vệ cánh Renato Veiga (21) và Sam Rak-Sakyi (19). Sang hiệp hai, tới lượt Kiano Dyer, Ato Ampah (18) và Shumaira Mheuka (17) vào sân và có màn ra mắt đội một Chelsea.

Marc Guiu (trái) chia vui cùng Pedro Neto khi ghi bàn thứ hai trong trận Chelsea thắng Astana 3-1 trên sân Ortalyq, Almaty, Kazakhstan hôm 12/12. Ảnh: Chelsea FC

Nhưng dù không sử dụng đội hình chính, phải bay tám tiếng tới Kazakhstan và thi đấu dưới nhiệt độ xuống tới -11 độ C, Chelsea vẫn có trận đấu dễ dàng. Trên sân Ortalyq hôm 12/12, "The Blues" áp đảo khi kiểm soát bóng 70%, dứt điểm 23 lần với 12 cú trúng đích - so với 6 và 3 của Astana.

Phút 14, Guiu đột phá từ cánh phải vào trung lộ rồi dứt điểm về góc gần mở tỷ số. Bốn phút sau, Neto tạt từ cánh phải để tiền đạo Tây Ban Nha băng cắt dứt điểm, hoàn tất cú đúp và nhân đôi cách biệt.

Cục diện an bài ngay trong hiệp một, khi Dewsbury-Hall đá phạt góc bên cánh phải để Renato Veiga đánh đầu chéo góc nâng tỷ số lên 3-0. Nỗ lực của Astana trong phần còn lại chỉ giúp họ tìm được một bàn do công Marin Tomasov.

Renato Veiga bật nhảy đánh đầu ghi bàn thứ ba. Ảnh: Chelsea FC

Chelsea là CLB toàn thắng năm lượt đầu và giữ đỉnh bảng Europa Conference League với 15 điểm. Đại diện của Anh nhiều hơn năm điểm so với vị trí thứ tám phải đá play-off nên sớm giành vé vào vòng 1/8. Ở lượt cuối, họ chơi trên sân nhà Stamford Bridge tiếp CLB Ireland, Shamrock Rovers ngày 19/12.

"Chúng tôi biết thời tiết rất lạnh và cố gắng thích nghi nhanh chóng. Các cầu thủ làm tốt với điều kiện thời tiết, hành trình dài hôm qua và mặt sân không lý tưởng", Maresca khen ngợi Chelsea sau trận.

HLV Enzo Maresca mặc áo phao, đội mũ len dưới thời tiết lạnh giá. Ảnh: Chelsea FC

HLV Italy ấn tượng với màn trình diễn của các cầu thủ trẻ như George, Rak-Sakyi, Acheampong đồng thời ca ngợi Guiu tận dụng tốt cơ hội đá chính, khi khó lòng cạnh tranh với hai đàn anh Nicolas Jackson và Christopher Nkunku. Chelsea phải di chuyển thêm tám tiếng để trở lại London, nhưng Maresca không phàn nàn và khẳng định đội sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Brentford ở vòng 16 Ngoại hạng Anh ngày 15/12.

Đội hình thi đấu:

Astana: Seisen, Bartolec, Kazukolovas, Marochkin, Vorogovskiy, Ebong, Amanovic (Osei 46), Kalaica, Tomasov (Gripshi 88), Camara (Astanov 90), Geoffrey (Karimov 72)

Chelsea: Jorgensen, Acheampong, Disasi, Tosin, Veiga, Rak Sakyi (Dyer 86), Dewsbury Hall, Chukwuemeka (Vale 67), Neto (Ampah 46), George, Guiu (Mheuka 78)

Hồng Duy