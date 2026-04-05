Chelsea thắng 7-0 ở Cup FA

AnhSáu cầu thủ ghi bàn cùng một pha phản lưới giúp Chelsea đè bẹp đội khách Port Vale ở tứ kết Cup FA, ngày 4/4.

Trên sân nhà Stamford Bridge, đương kim vô địch FIFA Club World Cup phô trương sức mạnh trước Port Vale đang đá tại League One (giải hạng Ba nước Anh).

Ngay hiệp một, "The Blues" đã dẫn 3-0 nhờ các bàn của Jorrel Hato, Joao Pedro cùng pha phản lưới của Jordan Lawrence-Gabriel. Đây là lần thứ năm Chelsea ghi từ ba bàn trở lên trong hiệp một trận đấu trên mọi đấu trường mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh.

Alejandro Garnacho mừng bàn ấn định tỷ số trong trận Chelsea thắng Port Vale 7-0 ở tứ kết Cup FA trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 4/4/2026. Ảnh: Chelsea FC

Sang hiệp hai, chủ nhà không giảm nhịp, liên tiếp khoan thủng hàng thủ đối phương với bốn bàn thắng nữa do công Tosin Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao Willian và Alejandro Garnacho. Chiến thắng hủy diệt giúp Chelsea trở thành đội đầu tiên ghi bảy bàn tại tứ kết Cup FA, từ khi Liverpool đánh bại Birmingham City với tỷ số 7-0 ở mùa 2005-2006.

Trong màn trình diễn áp đảo ấy, Estevao là điểm sáng nổi bật khi góp một bàn và một kiến tạo. Ở 18 tuổi 345 ngày, Estevao trở thành cầu thủ trẻ nhất vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu ở FA Cup cho một CLB Ngoại hạng Anh, kể từ Bukayo Saka trong trận Arsenal gặp Bournemouth vào tháng 1/2020 (18 tuổi 144 ngày).

Estevao tỏa sáng với một bàn và một kiến tạo cho Chelsea. Ảnh: Reuters

Sau trận, HLV Liam Rosenior cho biết ông hài lòng với sự tập trung và cường độ thi đấu của toàn đội. "Thành công hôm nay xuất phát từ điều đó", ông nói. "Chúng tôi có những cầu thủ xuất sắc và ghi nhiều bàn, cùng lối chơi của đội, đều rất ấn tượng. Nhưng khi nhìn vào cách cả đội áp dụng chiến thuật trong hiệp một, cách chúng tôi đeo bám, tranh chấp, đó chính là nền tảng để chiến thắng".

Việc giành vé vào bán kết Cup FA là cách hoàn hảo để Chelsea trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế và chuẩn bị cho chặng nước rút của mùa giải. Rosenior nhấn mạnh, khoảng thời gian các cầu thủ lên tuyển cũng là dịp quan trọng để đội bóng rà soát, củng cố và trở lại mạnh mẽ hơn.

Enzo Fernandez tươi cười trên băng ghế dự bị. Ảnh: Chelsea FC

Ngoài chuyên môn, Rosenior cũng làm rõ mối quan hệ với Enzo Fernandez - tiền vệ người Argentina nhận án phạt nội bộ vì "đi quá giới hạn" trong các phát biểu về tương lai trước truyền thông ở đợt FIFA Days vừa qua. Fernandez sẽ tiếp tục ngồi ngoài trong trận gặp Chelsea ở vòng 32 Ngoại hạng Anh ngày 12/4.

"Enzo và tôi ở trong mối quan hệ rất tốt. Tôi đã trò chuyện một cách thẳng thắn với cậu ấy. Những gì người ngoài nghĩ chưa chắc phản ánh đúng sự thật", Rosenior cho biết, đồng thời từ chối xác nhận liệu Fernandez có xin lỗi toàn đội hay không. "Rất tuyệt khi thấy cậu ấy tới ủng hộ toàn đội hôm nay. Chúng tôi sẽ tiến lên và hoàn tất một chặng đường ấn tượng mùa này".

Hồng Duy