Chelsea tăng giá trị nhiều nhất thế giới

AnhChelsea vượt qua PSG để trở thành đội bóng tăng giá trị nhiều nhất trong 12 tháng qua.

Theo kết quả khảo sát do Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES công bố ngày 14/10, 12 tháng vừa qua, đội hình Chelsea tăng giá trị 421 triệu USD. Một phần lý do tăng đến từ việc các cầu thủ trẻ ngày càng tiến bộ. Một phần khác đến từ Conference League và Club World Cup, hai giải mà thầy trò Enzo Maresca vô địch cuối mùa vừa qua.

26 trong 30 thành viên đội một Chelsea hiện ở độ tuổi U25, trong khi 4 cầu thủ còn lại không quá 28. Tiền đạo cánh Cole Palmer, theo định giá của CIES, cao giá nhất tại sân Stamford Bridge, với 187 triệu.

Cole Palmer nâng Club World Cup giành được tại Mỹ hồi tháng 7. Ảnh: Reuters

PSG xếp thứ hai với mức tăng 351 triệu USD. Đội bóng Pháp thay đổi tích cực phần lớn là nhờ cú ăn bốn vừa giành được: Champions League, Ligue 1, Cup Pháp và Siêu Cup Pháp.

Eintracht Frankfurt, đội về thứ ba Bundesliga và vào tứ kết Europa League 2024-2025, xếp thứ ba với mức tăng 341 triệu. Họ thành công là nhờ khả năng phát hiện, nâng tầm và bán cầu thủ với giá cao. Hai vụ bán Omar Marmoush cho Man City và Hugo Ekitike cho Liverpool đem lại tổng cộng 191 triệu.

Barca xếp thứ tư với mức tăng 280 triệu, còn Nottingham Forest xếp thứ năm, với mức tăng 244 triệu.

Ở chiều ngược lại, Man Utd dẫn đầu mức giảm 437 triệu. Ba vị trí tiếp theo thuộc về Man City (giảm 365 triệu), Real (250) và West Ham (214).

Về tổng giá trị đội hình, Chelsea dẫn đầu với 2,08 tỷ USD. Con số này gấp đôi Inter, đội vào chung kết Champions League 2024-2025 với PSG.

10 đội bóng giá trị nhất năm 2025:

1. Chelsea (Anh), 2,08 tỷ USD

2. Real (Tây Ban Nha), 1,95 tỷ

3. Man City (Anh), 1,71 tỷ

4. Arsenal (Anh), 1,7 tỷ

5. PSG (Pháp), 1,67 tỷ

6. Liverpool (Anh), 1,62 tỷ

7. Barca (Tây Ban Nha), 1,56 tỷ

8. Tottenham (Anh), 1,21 tỷ

9. Bayern (Đức), 1,08 tỷ

10. Inter (Italy), 1 tỷ

Thanh Quý (theo CIES)