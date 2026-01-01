Chelsea sắp sa thải HLV Maresca

HLV Enzo Maresca nguy cơ phải sớm rời Chelsea sau những màn thể hiện dưới kỳ vọng và bất ổn kéo dài với ban lãnh đạo đội bóng.

Chelsea họp khẩn ngay trước thềm năm mới 2026, để bàn về tương lai của HLV Enzo Maresca, khi mối quan hệ giữa ông và ban lãnh đạo được coi là đã "đổ vỡ hoàn toàn". Theo nhiều nguồn tin, khả năng hai bên chia tay có thể xảy ra ngay ngày đầu năm 1/1. Maresca nhiều khả năng sẽ thôi việc trước khi Chelsea gặp Man City tối 4/1.

HLV Enzo Maresca trong trận Chelsea gặp Newcastle trên sân St James Park, thành phố Newcastle Upon Tyne, Vương quốc Anh ngày 20/12/2025. Ảnh: Reuters

Tình hình của HLV người Italy trở nên căng thẳng sau trận hòa Bournemouth 2-2 trên sân Stamford Bridge hôm 30/12. Trong trận đó, Maresca bị một bộ phận CĐV huýt sáo, la ó khi thay Cole Palmer ở phút 63. Trên khán đài xuất hiện những tiếng hô "Ông không biết mình đang làm cái quái gì", thể hiện sự bất mãn. Chelsea cũng chỉ thắng một trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, khiến áp lực với ban huấn luyện gia tăng.

Theo Sports Mail, Maresca muốn rời Chelsea, nhưng chưa rõ ông có chấp nhận từ bỏ khoản đền bù hay không. Hợp đồng hiện tại của Maresca còn thời hạn đến 2029, kèm điều khoản gia hạn một năm. Ban lãnh đạo Chelsea được cho là đã kiên nhẫn với HLV 45 tuổi. Nhưng không chỉ kết quả trên sân, những vấn đề ngoài chuyên môn mới là yếu tố khiến niềm tin bị bào mòn.

Bất ổn bắt đầu từ giữa tháng 12, khi Maresca phát biểu khó hiểu sau trận thắng Everton, rằng ông vừa trải qua "48 giờ tồi tệ nhất" kể từ khi làm việc tại Chelsea. Những bình luận này khiến ban lãnh đạo bối rối, nhất là khi Maresca nhiều lần từ chối giải thích rõ ý nghĩa. Cựu HLV Leicester đồng thời nhắc đến việc "nhiều người" không ủng hộ ông trước trận đấu. Kể từ đó, các tin đồn về vấn đề hậu trường tại Chelsea ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau trận Bournemouth, khi Maresca không dự họp báo sau trận với lý do sức khỏe. Trợ lý Willy Caballero thay mặt đội bóng trả lời truyền thông, cho biết HLV trưởng đã không khỏe trong hai ngày. Tuy nhiên, sau đó xuất hiện thông tin cho rằng Maresca chủ động không muốn thực hiện nghĩa vụ họp báo, vì ông đang cân nhắc tương lai và không hài lòng với một số yếu tố trong dự án của Chelsea.

Chelsea không hài lòng với sự thiếu ổn định và những diễn biến khó lường xung quanh HLV trưởng. Trước đó, ban lãnh đạo từng sẵn sàng cho Maresca thêm thời gian để cải thiện phong độ, với điều kiện đội bóng phải có dấu hiệu khởi sắc trong tháng 1/2026. Tuy nhiên, các sự việc gần đây khiến họ có khả năng hành động sớm hơn.

Tỷ phú Behdad Eghbali (trái) đang có nhiều tiếng nói tại Chelsea hơn tỷ phú Todd Boehly (phải). Ảnh: Sky Sports

Chelsea đã chuẩn bị những phương án dự phòng. Một trong các lựa chọn là HLV Liam Rosenior của Strasbourg, đội bóng sân sau Chelsea. Rosenior được đánh giá cao tại Ligue 1 và từ lâu đã nằm trong danh sách kế nhiệm tiềm năng. Tuy vậy, khả năng thực hiện phương án này còn phụ thuộc vào việc Strasbourg có thể tìm được người thay thế phù hợp hay không.

Nếu Maresca rời đi, Chelsea sẽ bổ nhiệm HLV trưởng chính thức thứ năm kể từ khi CLB được Todd Boehly và Clearlake Capital tiếp quản năm 2022. Ban lãnh đạo vốn không muốn thay HLV giữa mùa, đặc biệt là sau những biến động khi sa thải Thomas Tuchel và Graham Potter. Kế hoạch ban đầu là chờ đến kỳ đánh giá hè 2026, sau hai năm Maresca cầm quân. Nhưng tình hình hiện tại có thể buộc họ thay đổi.

Cuối tháng 11, Maresca từng ở vị thế tương đối vững khi Chelsea thắng Barca 3-0 tại Champions League và hòa Arsenal 1-1 ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, tháng 12 khó khăn với các thất bại trước Leeds, Atalanta và Aston Villa khiến chiến thuật và việc thay người của ông bị đặt dấu hỏi. Chelsea mùa này đã đánh rơi 15 điểm từ thế dẫn bàn, nhiều nhất Ngoại hạng.

Tháng 1 được dự báo nhọc nhằn với Chelsea, với 9 trận đấu, gồm 5 ở Ngoại hạng Anh, vòng ba Cup FA gặp Charlton, bán kết lượt đi Cup Liên đoàn với Arsenal và các trận Champions League gặp Pafos, Napoli. Đương kim vô địch FIFA Club World Cup đang đứng trước quyết định quan trọng khi chuẩn bị đương đầu những đối thủ này.

