Chelsea rơi điểm dù dẫn hai bàn ở Ngoại hạng Anh

AnhChelsea thủng lưới hai bàn trong sáu phút, gồm bàn quyết định gây tranh cãi, và bị đội khách Leeds cầm chân 2-2 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Stamford Bridge tối 10/2, Chelsea áp đảo ở mọi thông số, khi kiểm soát bóng 66%, dứt điểm 20 lần với 4 cú trúng đích - so với 4 và 2 của Leeds. Chủ nhà thậm chí dẫn 2-0 sau một giờ thi đấu, nhưng rốt cuộc chỉ giữ lại một điểm trong tiếc nuối.

Chelsea nhập cuộc chủ động và sớm vượt lên ở phút 24. Cole Palmer chọc khe để Joao Pedro xâm nhập vòng cấm, trước khi lốp bóng nhẹ nhàng bằng chân trái, đánh bại thủ thành Karl Darlow.

Joao Pedro (áo xanh) lốp bóng mở tỷ số trong trận Chelsea hòa Leeds 2-2 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 10/2/2026. Ảnh: Premier League

Đó là bàn thứ 10 của Pedro tại Ngoại hạng Anh mùa này, cân bằng thành tích tốt nhất trong một mùa giải mà anh từng thiết lập trong màu áo Brighton ở mùa 2024-2025. Pedro cũng trở thành cầu thủ Brazil thứ tư chạm mốc 10 bàn trong ít nhất hai mùa giải liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, sau Roberto Firmino (bốn mùa từ 2015-2016 đến 2018-2019), Richarlison (2018-2019, 2019-2020) và Matheus Cunha (2023-2024, 2024-2025).

Phút 57, Pedro tiếp tục xâm nhập vòng cấm và bị Jaka Bijol đẩy ngã từ phía sau, mang về quả phạt đền cho Chelsea. Trên chấm 11 mét, Palmer sút chìm về góc phải, ngược hướng phán đoán của thủ thành Leeds, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là lần thứ 18 Palmer thực hiện thành công trong 19 quả phạt đền tại Ngoại hạng Anh. Ngoại lệ là cú đá hỏng trước Leicester hồi tháng 3/2025.

Có lợi thế hai bàn, Chelsea bất ngờ chùng xuống và phải trả giá. Phút 67, Moises Caicedo phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện để Lukas Nmecha thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn cách biệt. Sáu phút sau, Noah Okafor chớp thời cơ với cú đệm bóng cận thành, đánh bại Robert Sanchez, giúp Leeds quân bình tỷ số 2-2. VAR công nhận bàn thắng gây tranh cãi, dù bóng chạm khuỷu tay của Jayden Bogle trong tình huống trước đó.

Noah Okafor dứt điểm vào lưới trống, ấn định tỷ số hòa 2-2. Ảnh: Shutterstock

Trên Sky Sports, cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mike Dean tỏ ra bất ngờ khi Leeds được công nhận bàn gỡ hòa 2-2. "Bóng chạm khuỷu tay Bogle. Tôi ngạc nhiên khi bàn thắng không bị khước từ. Có lẽ VAR cho rằng đó là tình huống không cố ý", ông bình luận.

HLV Liam Rosenior cũng tức giận với quyết định của trọng tài. "Ngay lúc đó tôi đã nghĩ là bóng chạm tay", ông nói sau trận. "Theo hiểu biết của tôi, nếu có bất kỳ pha chạm tay nào trong tình huống dẫn đến bàn thắng, bàn đó sẽ không được công nhận. Nếu họ cho rằng không cố ý, thì ai đó cần giải thích lại luật cho tôi. Điều đó chỉ khiến tôi thêm tức giận".

Theo luật Ngoại hạng Anh, bàn thắng chỉ bị từ chối nếu lỗi chạm tay trực tiếp dẫn đến bàn hoặc cầu thủ ghi bàn chạm tay ngay trước khi lập công. VAR cho rằng Chelsea vẫn có cơ hội phá bóng từ sau khi bóng chạm khuỷu tay Bogle đến lúc Okafor dứt điểm, nên không can thiệp.

Cole Palmer đệm vọt xà ở phút bù thứ tư. Ảnh: Reuters

Sau khi để Leeds quân bình tỷ số, "The Blues" dồn lên tìm bàn quyết định và tưởng như đã thành công ở phút bù thứ tư. Caicedo thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi vào khu vực 5m50, nhưng Palmer lại đệm bóng vọt xà từ cự ly chỉ khoảng hai mét, trước khung thành bỏ trống, khép lại một buổi tối đầy tiếc nuối cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Rosenior tiếc nuối khi cầu thủ đồng hương phung phí tình huống có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 0,87. "Đó là khoảnh khắc một trong một nghìn. 999 lần khác cậu ấy sẽ ghi bàn", nhà cầm quân người Anh nói. "Nhưng chúng tôi không nên để trận đấu rơi vào tình cảnh đó. Có những chi tiết nhỏ tôi sẽ phải chỉ ra để đảm bảo điều này không lặp lại".

Hồng Duy