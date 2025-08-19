Chelsea rao bán 9 cầu thủ

AnhChelsea muốn đẩy đi tới 9 cầu thủ trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, với mục tiêu thu về khoảng 400 triệu USD để cân bằng ngân sách.

Trong danh sách này có Raheem Sterling - tiền vệ chạy cánh người Anh vừa trải qua mùa giải thất vọng khi khoác áo Arsenal theo dạng cho mượn, chỉ ghi một bàn sau 28 trận. Ngôi sao 30 tuổi vẫn còn hai năm hợp đồng với lương tuần 440.000 USD. Chelsea và Sterling đều muốn tìm giải pháp dứt điểm, nhưng cũng có thể xem xét hợp đồng cho mượn.

Sterling được cho là đã nhận thông báo từ HLV Enzo Maresca rằng anh sẽ không còn nằm trong kế hoạch của Chelsea mùa này. Tiền đạo người Anh thậm chí không có hồ sơ trong danh sách đội một trên trang chủ CLB, và hiện phải tập riêng. Fulham, West Ham, Crystal Palace và một số CLB nước ngoài xem xét khả năng tuyển mộ Sterling.

HLV Enzo Maresca trao đổi với Raheem Sterling khi Chelsea gặp Man City trong giai đoạn tiền mùa giải 2024-2025 tại Mỹ. Ảnh: Chelsea FC

Ngoài Sterling, Chelsea cũng muốn thanh lý Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Renato Veiga, Axel Disasi, Carney Chukwuemeka, Ben Chilwell, Tyrique George và Aaron Anselmino. Trong đó, Bayern đã gửi đề nghị mượn Nkunku, Villarreal đang theo đuổi Veiga, còn Chukwuemeka muốn trở lại Dortmund.

Chelsea tin rằng nếu thanh lý cả 9 cầu thủ này, họ sẽ thu về khoảng 400 triệu USD - giúp mức chi ròng hè này gần như bằng 0. Đây cũng là bước chuẩn bị để CLB sẵn sàng chiêu mộ Xavi Simons (RB Leipzig) và Alejandro Garnacho (Man Utd).

Chiều ngược lại, Chelsea đã mang về 8 tân binh, là Jorrel Hato (53 triệu USD từ Ajax), Joao Pedro (82 triệu USD từ Brighton), Jamie Bynoe-Gittens (75 triệu USD từ Dortmund), Liam Delap (40 triệu USD từ Ipswich Town), Mamadou Sarr (16 triệu USD từ Lyon), Dario Essugo (24 triệu USD từ Sporting), Estevao Willian (38 triệu USD từ Palmeiras) và Kendry Paez từ (22,5 triệu USD từ Independiente del Valle).

Từ khi được tỷ phú Mỹ Todd Boehly và các cộng sự tiếp quản vào năm 2022, Chelsea đã bỏ ra khoảng 1,6 đến 1,8 tỷ USD để chiêu mộ cầu thủ. Theo thống kê của Transfermarkt, số tiền khổng lồ này được dùng để mua 40 tân binh, tức trung bình 8-10 bản hợp đồng mỗi kỳ chuyển nhượng, với mức giá bình quân khoảng 35 triệu USD mỗi người. Ngược lại, "The Blues" thu về khoảng 790 triệu USD từ việc bán cầu thủ. Khoản chi ròng gần 1 tỷ USD này biến Chelsea thành CLB chịu chi nhất châu Âu trong ba năm qua. Sự đầu tư mạnh tay đã mang về cho Chelsea danh hiệu Europa Conference League và Club World Cup 2025 dưới thời HLV Enzo Maresca, đồng thời giúp đội bóng trở lại Champions League. Tuy nhiên, hiệu quả về mặt ổn định đội hình và duy trì phong độ tại Ngoại hạng Anh vẫn gây tranh cãi, bởi sự thay đổi quá thường xuyên trong nhân sự.

Hồng Duy (theo Daily Mail)