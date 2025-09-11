Chelsea nhận 74 cáo buộc vi phạm tài chính

AnhChelsea nhận 74 cáo buộc từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA), liên quan các vi phạm quy định tài chính trong giai đoạn 2009-2022, dưới thời tỷ phú Roman Abramovich.

FA cho biết những cáo buộc này tập trung vào cách làm việc với người đại diện cầu thủ, sử dụng trung gian và vấn đề đầu tư bên thứ ba vào cầu thủ. Phần lớn vụ việc diễn ra trong các mùa giải 2010-2011 đến 2015-2016, thời Chelsea nhiều lần chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng.

CĐV Chelsea trước trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 gặp PSG trên sân MetLife, vùng East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ ngày 13/7/2025. Ảnh: Reuters

Trong thông báo, FA nêu rõ Chelsea đã vi phạm các điều khoản trong bộ quy định về người đại diện, trung gian và đầu tư bên thứ ba. Đây là những quy định nhằm ngăn chặn việc các cá nhân hoặc tổ chức bên ngoài có ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của cầu thủ và đội bóng, đồng thời đảm bảo sự minh bạch trong các thương vụ chuyển nhượng.

Ngày 19/9 là hạn chót để CLB Tây London phản hồi. Nhưng với số lượng cáo buộc lớn, FA cũng để ngỏ khả năng gia hạn thời gian cho Chelsea chuẩn bị.

Phía Chelsea khẳng định vụ việc chỉ liên quan đến giai đoạn Abramovich còn nắm quyền. "Trong quá trình thẩm định trước khi hoàn tất thương vụ mua lại đội bóng, ban lãnh đạo mới phát hiện có dấu hiệu báo cáo tài chính chưa đầy đủ và các khả năng vi phạm quy định", thông cáo từ Chelsea có đoạn. "Ngay sau khi tiếp quản, chúng tôi đã chủ động báo cáo cho tất cả cơ quan quản lý, gồm cả FA".

Chelsea cũng cho biết họ đã "minh bạch chưa từng có", khi cung cấp đầy đủ dữ liệu, hồ sơ lịch sử cho FA và đang phối hợp để giải quyết nhanh chóng. "Chúng tôi biết ơn sự hợp tác của FA trong vụ việc phức tạp này, vốn tập trung vào những vấn đề xảy ra cách đây hơn 10 năm", thông cáo viết.

Các cáo buộc lần này nằm trong chuỗi hệ lụy kéo dài sau khi Abramovich buộc phải rời khỏi Chelsea vào năm 2022. Tỷ phú Nga bị Chính phủ Anh đóng băng tài sản do quan hệ với Điện Kremlin, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Không lâu sau, ông bị loại khỏi cương vị chủ tịch Chelsea và buộc phải bán CLB.

Tháng 5/2022, tập đoàn đầu tư BlueCo do Todd Boehly và Clearlake Capital dẫn đầu, đã hoàn tất thương vụ mua lại Chelsea. Trong năm 2023, UEFA từng phạt Chelsea 11,6 triệu USD, sau khi chính đội bóng này tự thú nhận về việc báo cáo tài chính không đầy đủ trong giai đoạn Abramovich. Đến tháng 7/2025, họ lại bị UEFA phạt thêm 36,5 triệu USD vì vi phạm Luật Công bằng Tài chính.

Hiện vẫn chưa rõ hình phạt Chelsea có thể đối diện từ FA. Với mức độ nghiêm trọng của cáo buộc, khả năng bị phạt tiền là gần như chắc chắn. Cũng chưa loại trừ kịch bản đội bóng bị áp dụng hình phạt nặng hơn như trừ điểm hoặc hạn chế chuyển nhượng.

Trước Chelsea, Man City cũng từng dính 115 cáo buộc gian lận tài chính, sau tăng lên 130 vụ.

Các cáo buộc nhằm vào Man City bắt nguồn từ loạt bài điều tra của Der Spiegel năm 2018, tiết lộ những email rò rỉ liên quan đến tài chính đội bóng. Ngoại hạng Anh sau đó mở cuộc điều tra kéo dài nhiều năm. Tháng 2/2023, họ công bố Man City đã vi phạm hơn 100 điều khoản trong quy định công bằng tài chính, chủ yếu giai đoạn 2009-2018.

Man City bị cáo buộc không cung cấp thông tin tài chính chính xác, che giấu mức thù lao thực tế của một HLV trong bốn năm, đồng thời không tuân thủ quy định của UEFA về FFP trong 5 năm.

Đội chủ sân Etihad một mực phủ nhận sai phạm, khẳng định có bằng chứng không thể bác bỏ để bảo vệ lập trường. Tuy nhiên, khác với UEFA, Ngoại hạng Anh không áp dụng thời hiệu trong điều tra, vì vậy toàn bộ giai đoạn từ 2009 vẫn được xem xét. Phiên điều trần của Man City trước ủy ban độc lập kéo dài 12 tuần, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, hiện vẫn chờ phán quyết cuối cùng.

Nếu bị kết luận có tội, Man City có thể đối mặt hàng loạt hình phạt, từ trừ điểm, phạt tiền, đến thậm chí bị loại khỏi Ngoại hạng Anh. Những hình phạt này dự kiến nghiêm trọng hơn so với Chelsea.

Hoàng An tổng hợp