Chelsea mua Fernandez giá 135,5 triệu USD

Chelsea và Benfica đạt thoả thuận chuyển nhượng Enzo Fernandez khoảng một giờ trước thời điểm đóng cửa thị trường cuối ngày 31/1.

Hai CLB sau đó phải khẩn trương hoàn tất các thủ tục giấy tờ còn lại để kịp hoàn tất thương vụ trước 23h giờ ngày 31/1 theo giờ London - hạn chót của thị trường chuyển nhượng giữa mùa ở Anh.

Fernandez cũng được Benfica gạt khỏi danh sách dự trận làm khách của Arouca ở vòng 18 giải VĐQG Bồ Đào Nha hôm qua để tập trung chuẩn bị cho vụ chuyển nhượng. Anh sau đó lên kịp chuyến bay của Turkish Airlines từ Lisbon sang London làm kiểm tra y tế rồi ký hợp đồng và có thể ra mắt cùng Chelsea trong hôm nay.

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng từ khoá quen thuộc "Lên đường thôi" (Here We Go) để thông báo về thương vụ này.

Fernandez có mặt tại sân bay Lisbon để chuẩn bị lên đường sang London vào cuối ngày 31/1.

Theo truyền thông châu Âu, phí chuyển nhượng Fernandez là 130 triệu USD (120 triệu euro) - đúng bằng mức phí quy định trong điều khoản giải phóng hợp đồng giữa Benfica với tiền vệ trung tâm 22 tuổi người Argentina. Tuy nhiên, báo Bồ Đào Nha Abola đưa tin, vì sự cứng rắn từ Chủ tịch Benfica Rui Costa, Chelsea đồng ý chi thêm 5,5 triệu USD để đảm bảo CLB thành Lisbon đồng ý nhả người, nâng tổng phí chuyển nhượng của thương vụ này lên 135,5 triệu USD.

Fernandez sẽ ký hợp đồng với Chelsea đến tháng 6/2031. Đây là một cách để CLB thành London lách luật Công bằng Tài chính (FFP), khi chia nhỏ khoản phí chuyển nhượng khổng lồ thành nhiều đợt, qua đó dễ đưa vào sổ sách kế toán từng năm.

Một khi ra mắt với Chelsea, Fernandez sẽ trở thành vụ tuyển mộ đắt giá mất mọi thời của bóng đá Anh. Các kỷ lục mua cầu thủ trước đó lần lượt thuộc về Jack Grealish (127 triệu USD, từ Aston Villa sang Man City, hè 2021), Romelu Lukaku (125 triệu, từ Inter sang Chelsea, hè 2021), Paul Pogba (114 triệu, từ Juventus sang Man Utd, hè 2016).

Fernandez (phải) trong màu áo Benfica đá trận derby Lisbon hoà Sporting 2-2 ngày 15/1. Ảnh: EPA

Nếu tính riêng phiên chợ giữa mùa, Fernandez cũng xác lập kỷ lục mới của bóng đá Anh. Các kỷ lục cũ thuộc về Virgil van Dijk với 93 triệu USD, khi từ Southampton sang Liverpool - tháng 1/2018, và Fernando Torres (63 triệu, từ Liverpool sang Chelsea - 1/2011).

Kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá thế giới hiện là 241 triệu USD (222 triệu euro) khi PSG trả cho Barca để mua lại hợp đồng của Neymar trong hè 2017.

Với Benfica, bán Fernandez mang lại cho họ khoản lợi nhuận kỷ lục. Đội chủ sân Da Luz mua anh về từ River Plate hồi tháng 6/2022 với giá xấp xỉ 11 triệu USD, có thể tăng thành gần 20 triệu theo điều khoản phụ về số bàn ghi được trong màu áo mới. Qua hơn nửa năm, Fernandez mới đá cả thảy 29 trận, ghi 4 bàn và kiến tạo 6 bàn khác cho Benfica, trước khi sang Chelsea.

Việc tiền vệ này chói sáng khi cùng Argentina vô địch World Cup 2022, còn cá nhân anh đoạt giải Cầu thủ trẻ hay nhất, được xem là chất xúc tác khiến giá trị của Fernandez tăng phi mã.

Fernandez nhận giải Cầu thủ trẻ hay nhất giải khi chuẩn bị bước qua chiếc Cup Vàng FIFA sau trận chung kết World Cup 2022 trên sân Lusail, Doha, Qatar ngày 18/12. Ảnh: AFP

Hồi đầu tháng 1, khi biết tin đồn về khoản phí chuyển nhượng mà Chelsea có thể phải trả cho Benfica để mua Fernandez, bình luận viên Gary Neville tỏ ra sửng sốt. "Có phải Chelsea sắp chi hơn 135 triệu USD cho Enzo Fernandez. Đó là cái giá khủng khiếp. Một cầu thủ chất lượng thật sự, nhưng không thể có cái giá kinh khủng thế được", cựu hậu vệ Man Utd này viết trên Twitter ngày 3/1.

Trước Fernandez, Chelsea đã hoàn tất năm thương vụ khác trong tháng 1/2023. Họ chi 119 triệu USD để vượt mặt Arsenal, mua Mykhailo Mudryk từ Shakhtar Donetsk, và mượn tiền đạo Joao Felix từ Atletico Madrid. Ngoài ra, Chelsea còn mua trung vệ 21 tuổi Benoit Badiashile từ Monaco với giá 41 triệu USD, tiền vệ 18 tuổi Andrey Santos từ Vasco da Gama và tiền đạo 20 tuổi David Datro Fofana từ Molde đều cùng có giá chưa đầy 15 triệu USD.

