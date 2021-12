AnhViệc tăng doanh thu bản quyền truyền hình không đủ để Chelsea bù đắp cho khoản lỗ do đại dịch Covid-19 và việc phóng tay mua cầu thủ.

Theo báo cáo tài chính mùa 2020-2021, Chelsea lỗ 197 triệu USD. Con số này tương phản so với khoản lãi 53 triệu mùa 2019-2020 và vượt xa khoản lỗ 138 triệu mùa 2018-2019.

Chelsea lỗ nặng do mua nhiều cầu thủ đắt giá. Ảnh: Reuters.

Doanh thu của Chelsea tăng từ 523 triệu lên 563 triệu, chủ yếu nhờ tăng doanh thu bản quyền truyền hình. Tuy nhiên, việc mua sắm ồ ạt khiến CLB thâm hụt nặng. Trong mùa 2020-2021, đội chủ sân Stamford Bridge đã chi 297 triệu để mua Kai Havertz, Ben Chilwell, Edouard Mendy, Timo Werner và Hakim Ziyech. Vụ mua Romelu Lukaku với giá 132 triệu không được tính vào năm tài khoá này.

Một lý do quan trọng khác khiến Chelsea lỗ nặng là việc giảm mạnh doanh thu từ khán giả vào sân. Khán giả chỉ được vào sân một cách hạn chế từ cuối mùa 2020-2021. Do đó, Chelsea chỉ kiếm được 9,7 triệu, giảm 92 triệu so với mùa trước đó. Việc khán giả bị hạn chế vào sân còn khiến Chelsea mất 21,7 triệu doanh thu thương mại.

Trong mùa 2020-2021, đội hình Chelsea đạt giá trị khoảng 1,3 tỷ USD. Lương cả mùa khoảng 449 triệu. Trung bình mỗi cầu thủ nhận 209.000 USD mỗi tuần.

Tổng nợ của Chelsea đã lên 1,4 tỷ USD. Ban lãnh đạo cho biết, CLB vẫn phụ thuộc tài chính vào Fordstam, công ty của ông chủ Roman Abramovich.

Trong mùa 2020-2021, Chelsea vào chung kết Cup FA và vô địch Champions League. Họ kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ tư.

Thanh Quý (theo Chelsea FC)