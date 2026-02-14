Chelsea lỡ 2 cơ hội khó tin trong trận thắng ở Cup FA

AnhEstevao và Liam Delap phung phí cơ hội trước khung thành trống, trong trận Chelsea thắng chủ nhà Hull City 4-0 ở vòng bốn Cup FA.

Phút 16, từ đường chuyền dài vượt tuyến bên phần sân nhà, Estevao bứt tốc loại bỏ hậu vệ Hull City. Tiền đạo 18 tuổi người Brazil đi bóng qua nốt thủ thành Dillon Phillips, nhưng rồi lại dứt điểm chân trái vọt xà trước khung thành trống.

Hai pha bỏ lỡ trước khung thành trống của Estevao và Liam Delap.

Ít phút sau, đến lượt Liam Delap phung phí cơ hội khó tin. Tiền đạo người Anh áp sát thủ thành Dillon Phillips, chặn được bóng dội ngược về phía xà ngang Hull City và nảy xuống sân. Delap tưởng như bóng đã đi qua vạch vôi nên khựng lại giơ tay ăn mừng, thay vì dứt điểm vào lưới trống. Sau đó, anh tiếp tục xử lý chậm nhịp để tìm góc sút, tạo điều kiện cho thủ thành chủ nhà lùi về và đổ người cản phá ngay trong chân.

Bình luận trên sóng BBC, huyền thoại Newcastle Alan Shearer phản ứng gay gắt. "Trời ơi. Delap đang làm gì vậy? Cứ như thể cậu ấy nghĩ mình có cả thế giới thời gian vậy", cựu tiền đạo người Anh thốt lên. "Cậu ấy đủng đỉnh tiến tới, quá chậm chạp. Còn chờ đợi điều gì nữa?".

Trên TNT Sports, bộ đôi Sam Matterface và Lucy Ward cũng chung quan điểm. Matterface đặt dấu hỏi: "Bóng đã bật ra chưa? Trọng tài vẫn chưa công nhận bàn thắng. Nó đã qua vạch vôi hay chưa? Cậu ấy nghĩ là vào rồi, nên dừng lại, và đến cơ hội thứ hai thì lại không tận dụng được".

Ward thì nói: "Tôi không thể tin nổi. Cậu ấy như thể đã dừng lại, thật khó tin. Tình huống cực kỳ sít sao. Delap là người gần bóng nhất và có lẽ nghĩ rằng bóng đã vào lưới, chỉ còn chờ tiếng còi của trọng tài".

Hình ảnh từ công nghệ Goal-line sau đó cho thấy bóng chưa hoàn toàn đi qua vạch vôi.

Pedro Neto mừng bàn trong trận Chelsea thắng Hull City 4-0 ở vòng bốn Cup FA ngày 13/2/2026. Ảnh: Chelsea FC

Dù phung phí cơ hội trước khung thành trống, Chelsea vẫn đè bẹp Hull City 4-0 nhờ cú hat-trick của Pedro Neto và một bàn của Estevao. Delap cũng sửa sai với ba kiến tạo.

Chelsea nối dài thành tích toàn thắng trước Hull City tại Cup FA lên con số chín trận - kỷ lục cho cặp đấu có số lần chạm trán nhiều nhất mà một đội vẫn duy trì tỷ lệ toàn thắng trong lịch sử giải đấu.

HLV Liam Rosenior cho rằng cách nhập cuộc và cường độ thi đấu của các học trò là điểm nhấn lớn nhất. Nhà cầm quân người Anh cũng hài lòng khi Chelsea thi đấu tốt và thể hiện sự chuyên nghiệp trước đối thủ mạnh, đang cạnh tranh suất lên Ngoại hạng Anh.

Trở lại sân đấu nơi ông từng khoác áo và dẫn dắt Hull, Rosenior nói: "Điều tích cực nhất là cách toàn đội thể hiện trên sân. Chúng tôi pressing quyết liệt, duy trì cường độ cao và thi đấu đầy năng lượng. Tôi rất may mắn khi có những cầu thủ tài năng. Và điều tôi sớm nhận ra là họ không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn rất chuyên nghiệp. Đây không phải trận đấu dễ dàng. Có những thời điểm chúng tôi chơi thứ bóng đá đúng như tôi mong muốn. Nhưng trên hết, cách đội bóng thể hiện bản sắc và thái độ thi đấu tối nay khiến tôi thực sự hài lòng".

Hồng Duy