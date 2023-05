Chelsea hủy lễ trao giải cuối mùa

AnhChelsea sẽ không làm lễ trao giải thường niên khi CLB trải qua mùa giải trắng tay và lần đầu cán đích nửa dưới bảng điểm Ngoại hạng Anh kể từ năm 1996.

Theo Evening Standard, ban lãnh đạo Chelsea xem việc tổ chức lễ trao giải vào cuối mùa là "không phù hợp" trong bối cảnh đội nam trải qua năm thi đấu thất bại toàn tập.

Tiền vệ Mason Mount ôm mặt thất vọng sau trận Chelsea thua Brighton 1-2 trên sân nhà ở vòng 31 Ngoại hạng Anh ngày 15/4. Ảnh: Reuters

Thay vào đó, các giải dành cho cầu thủ nam hay nhất đội một, cầu thủ hay nhất học viện và bàn thắng đẹp nhất mùa sẽ được Chelsea công bố trước vòng hạ màn Ngoại hạng Anh và cũng là trận đấu cuối cùng trên sân nhà Stamford Bridge gặp Newcastle ngày 28/5.

Theo Goal, Thiago Silva nhiều khả năng sẽ giành giải Cầu thủ nam hay nhất đội một do người hâm mộ bình chọn nhờ những màn trình diễn ổn định ở hàng thủ. Trung vệ Brazil thi đấu 34 trận mùa này, gồm 26 tại Ngoại hạng Anh và tám ở Champions League, và đã cam kết gắn bó với Chelsea đến hết hợp đồng vào hè 2024.

Lần thứ tư liên tiếp Chelsea không tổ chức lễ trao giải thường niên vào cuối mùa. Covid-19 đã gián đoạn hai năm, rồi các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với tỷ phú Roman Abramovich cùng việc chuyển giao quyền sở hữu tại Stamford Bridge đã buộc CLB hủy bỏ đêm trao giải ở mùa trước.

Sau khi tiếp quản Chelsea, tỷ phú Mỹ Todd Boehly duyệt chi 668 triệu USD để mang về 16 cầu thủ cho chuyển nhượng mùa 2022-2023. Nhưng thành tích của CLB đi theo hướng ngược lại, đến mức hai lần sa thải HLV. Tháng 9/2022, chủ sân Stamford Bridge huỷ ngang hợp đồng của Thomas Tuchel, sau tròn 100 ngày dưới triều đại của Boehly. Sau đó, họ bổ nhiệm Graham Potter, nhưng chưa đầy bảy tháng thì chia tay. Tổng cộng, Chelsea mất 56 triệu USD riêng tiền đền bù hợp đồng dưới thời Boehly.

Chelsea sớm bị loại khỏi Cup Liên đoàn, Cup FA, Champions League và lần đầu đứng nửa dưới bảng điểm Ngoại hạng Anh kể từ năm 1996. Khi đó, đội được dẫn dắt bởi HLV Glenn Hoddle và cán đích thứ 11 với 50 điểm, vẫn chắc chắc đạt thành tích cao hơn mùa này. Thầy trò Frank Lampard hiện đứng thứ 12 với 43 điểm, còn hai trận gặp Man Utd 25/5 và Newcastle 28/5.

Theo The Times, Chelsea tiếp tục có nhiều biến động khi giám đốc điều hành Tom Glick chia tay CLB chỉ sau mười tháng làm việc. Chủ sân Stamford Bridge từ chối bình luận khi được hỏi liệu Glick có từ chức hay không. Hè 2022, Glick được giao nhiệm vụ phát triển thương mại công việc kinh doanh và phát triển mô hình đa CLB, công việc mà ông từng làm tại Man City.

Thay vào đó, Chris Jurasek sẽ gia nhập Chelsea với tư cách là Giám đốc điều hành mới từ một công ty được tài trợ bởi Clearlake Capital - công ty cổ phần tư nhân do chủ sở hữu Chelsea là Todd Boehly và Behdad Eghbali điều hành. Jurasek dự kiến sẽ kiểm soát bộ phận thương mại, với việc Boehly mang về một số gương mặt mới để phát triển CLB.

Ngoài ra, Chelsea đã đạt thỏa thuận bổ nhiệm Mauricio Pochettino thay thế Lampard nắm quyền tại sân Stamford Bridge từ tháng 6/2023. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để thông báo về thương vụ, và tiết lộ HLV người Argentina sẽ bắt đầu công việc mới từ đầu tháng 6.

Theo ESPN, trợ lý lâu năm Jesus Perez, HLV đội một Miguel D'Agostino, HLV thủ môn Toni Jimenez và con trai Sebastiano - nhà khoa học thể thao - sẽ gia nhập ban huấn luyện của Pochettino tại Stamford Bridge. Đội ngũ này từng làm việc cùng nhau từ thời ở Tottenham và đều đang tự do sau khi rời PSG tháng 7/2022.

Hồng Duy