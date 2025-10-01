Chelsea gieo sầu cho đội của Mourinho ở Champions League

AnhChelsea thắng Benfica 1-0 ở lượt hai vòng bảng Champions League, trong ngày HLV Jose Mourinho trở lại sân Stamford Bridge.

Kết quả nối dài chuỗi trận không thắng của Mourinho khi đối đầu Chelsea lên con số tám. Đây cũng là thất bại đầu tiên của chiến lược gia Bồ Đào Nha khi tiếp quản Benfica mùa này, sau ba trận đầu bất bại.

Trở lại Stamford Bridge, "Người đặc biệt" giờ tóc đã bạc hơn, không còn sự bùng nổ quen thuộc bên đường biên. Mourinho chỉ đáp lại tiếng hát gọi tên ông của khán giả Chelsea bằng vài cái vẫy tay khiêm nhường.

Tình cảm mà CĐV Chelsea dành cho Mourinho gợi nhắc rằng thời gian có thể xoa dịu vết thương. Ông từng bị coi là kẻ phản bội, bị la ó khi trở lại cùng Man Utd hay Tottenham. Nhưng lần này người hâm mộ không còn ác cảm, chỉ còn sự trân trọng dành cho người từng biến Chelsea thành cỗ máy săn danh hiệu từ năm 2004.

Mourinho chỉ đạo các cầu thủ Benfica, ở trận gặp Chelsea trên sân Stamford Bridge, London, Anh hôm 30/9. Ảnh: Reuters

Những lời dự báo của truyền thông Anh rằng ngày Mourinho trở lại sẽ phơi bày sự tụt dốc của The Blues đã không xảy ra. Không có ma thuật chiến thuật nào từ chiến lược gia 62 tuổi, cũng chẳng có kế hoạch cao tay nào khiến Enzo Maresca bối rối. Nhưng cũng phải nói rằng Mourinho năm 2025 không còn dẫn dắt một gã khổng lồ Champions League. Benfica chơi nhạt nhòa và hiếm khi cho thấy khả năng tìm bàn gỡ trước Chelsea.

Sau trận thua Bayern Munich ở lượt mở màn, Maresca cần một kết quả tích cực để giảm bớt áp lực. Chelsea chắp vá bởi cơn bão chấn thương, không ở trạng thái tốt nhất, nhưng vẫn đủ để thắng. Thứ Bảy này, khi Liverpool ghé thăm Stamford Bridge, họ sẽ cần thể hiện nhiều hơn.

Không khí ở Chelsea vẫn căng thẳng, ký ức về chức vô địch Club World Cup bắt đầu nhạt dần khi The Blues sa sút. Maresca thay năm vị trí sau trận thua Brighton, nhưng đội hình xuất phát còn non. Vắng nhiều trụ cột, đáng kể nhất là Cole Palmer, Chelsea nhập cuộc đầy bối rối. Benfica thậm chí suýt mở tỷ số sau tám phút khi sai lầm của Marc Cucurella tạo cơ hội cho Lukebakio dứt điểm, buộc thủ môn Robert Sanchez đẩy bóng trúng cột dọc. Chelsea lỏng lẻo, còn Benfica hứng khởi, đến mức Richard Rios sau đó cũng thử tài Sanchez.

Ngoài đường biên, Maresca kêu gọi các học trò giữ bình tĩnh. Chelsea dần hồi phục. Pedro Neto năng nổ với một cú sút căng, rồi chính anh tạt bóng giúp Alejandro Garnacho kiến tạo, khiến Rios phản lưới. Đó là kiểu bàn thua mà một đội bóng dưới thời Mourinho ngày xưa hiếm khi mắc phải.

Cucurella, Fernandez và Garnacho (từ trái qua phải) mừng bàn mở tỷ số của Chelsea, trên sân Stamford Bridge, London, Anh hôm 30/9. Ảnh: Reuters

Benfica hoàn toàn mờ nhạt sau bàn thua. Chelsea có thể nới rộng cách biệt, nhưng Anatolyi Trubin cản phá được pha dứt điểm của Tyrique George. Trevor Chalobah và Benoit Badiashile, những người mới trở lại sau chấn thương, đứng vững ở trung tâm hàng thủ. Nỗi lo cho Maresca là Chalobah sẽ bị treo giò trận gặp Liverpool, trong khi lực lượng hàng thủ Chelsea vẫn bị bào mòn.

Dù vậy, một chiến thắng vẫn là điều Chelsea cần. Điểm trừ duy nhất của chủ nhà là chiếc thẻ đỏ dành cho João Pedro ở phút bù giờ vì nhận thẻ vàng thứ hai. Với Maresca, thắng 1-0 là kết quả quan trọng để thoát áp lực, sau khi thua ba trong bốn trận gần nhất và dính vào cuộc khủng hoảng nhân sự. Chelsea giành ba điểm đầu tay ở Champions League, còn Benfica toàn thua hai trận đầu.

Ở trận cùng giờ, Tottenham không thể hạ Bodo/Glimt, đội bóng họ từng đánh bại ở cả lượt đi và về tại bán kết Europa League năm ngoái. Phải nhờ bàn thắng của Micky Van de Ven và pha phản lưới của Jostein Gundersen, đội khách mới giật lại được một điểm sau khi Jens Hauge lập cú đúp giúp đại diện Na Uy dẫn hai bàn.

Vy Anh