Chelsea gây sức ép lên Man Utd

AnhRa quân sớm nhất vòng 36 Ngoại hạng Anh tối 14/7, Chelsea thắng đội bóng đã xuống hạng Norwich 1-0 để bỏ cách Leicester và Man Utd bốn điểm.

Pha bay người đánh đầu thành bàn của Giroud. Ảnh: NMC Pool.

*Bàn thắng; Giroud 45'+3.

So với trận thua Sheffield United ba hôm trước, Frank Lampard thay đổi năm vị trí trong đội hình xuất phát. Một trong số những điều chỉnh - tiền đạo Olivier Giroud - lập công mang về bàn duy nhất. Phút bù giờ cuối hiệp một, nhà vô địch World Cup 2018 đè mặt trung vệ Norwich theo kèm, đón đường tạt của Christian Pulisic từ cánh trái. Bóng đi không quá căng nhưng ở cự ly gần khiến thủ thành Tim Krul không kịp phản xạ.

Một bàn là quá ít so với những gì Chelsea tạo ra suốt 90 phút. Họ cầm bóng 67%, tung ra 22 cú dứt điểm (so với hai của Norwich). Do "Chim hoàng yến" đã chắc chắn xuống hạng, đội quân của HLV Daniel Farke sụt giảm ý chí thi đấu. Họ nhanh chóng bị ép bởi quyết tâm đoạt vé dự Champions League của Chelsea.

Khởi đầu chậm hồi đầu mùa nhưng càng về sau, Pulisic càng chứng tỏ được tầm ảnh hưởng ở Chelsea. Ảnh: NMC Pool.

Trước vòng 36, Chelsea hơn Leicester và Man Utd một điểm nhưng thua xa hiệu số. Do còn phải gặp Liverpool, chiến lược phù hợp nhất với thầy trò Frank Lampard lúc này là thắng những đội bị đánh giá thấp hơn là Norwich và Wolves. Họ sẽ chắc suất dự Champions League mùa sau, nếu giành tối thiểu bảy điểm trong ba vòng cuối.

Tối 14/7, Chelsea hoàn thành một phần ba hành trình. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đẩy cao đội hình. Phút 20, Giroud tả xung hữu đột giữa vòng vây hậu vệ Norwich, nhưng cú sút cận chân đi hơi nhẹ. Bảy phút sau, Christian Pulisic ập vào đá nối một chạm trong cấm địa, nhưng bóng đi ra cạnh lưới.

Sức ép được Chelsea tăng mạnh trong 10 phút cuối hiệp một. Phút 36, Pulisic ngả người vô-lê căng trong cấm địa, nhưng bóng lại tìm tới đúng vị trí Tim Krul chọn sẵn. Dù vậy, thủ thành người Hà Lan vẫn phải nhặt bóng vào phút bù giờ, khi Giroud có pha băng cắt và đánh đầu hoàn hảo.

Trung vệ Rudiger (trái) trở lại đội hình xuất phát, thay Christensen. Ảnh: AP.

Một chiến thắng đậm sẽ gây sức ép lớn lên Man Utd và Leicester. Chelsea hiểu điều ấy và gần như đá nửa sân trong 45 phút còn lại. Tuy nhiên, lối chơi tạt cánh đánh đầu, trông chờ nhiều vào tài không chiến của Giroud tỏ ra đơn điệu trước hàng thủ Norwich đông người.

Cầm bóng vượt trội nhưng "The Blues" chỉ có đúng hai cơ hội đáng kể, diễn ra vào cuối trận, sau những nỗ lực của Pulisic và Giroud. Tuy nhiên, cả hai không thể đưa được bóng vào lưới.

Thắng tối thiểu, Chelsea vượt lên trên Leicester và Man Utd bốn điểm. Họ sẽ có năm ngày nghỉ, trước khi đối đầu "Quỷ đỏ" ở bán kết Cup FA.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso (James 80'); Loftus-Cheek (Barkley 66'), Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud (Abraham 85'), Pulisic (Hudson-Odoi 81').

Dự bị không sử dụng: Caballero, Christensen, Pedro, Mount, Tomori.

Norwich: Krul; Aarons, Godfrey, Klose, Lewis; Tettey (Stiepermann 79'); Hernandez (Pukki 79'), McClean, Rupp (Martin 88'), Cantwell (Buendia 71'); Drmic (Idah 79').

Dự bị không sử dụng: McGovern, Vrancic, Trybull, Thomas.

Thắng Nguyễn