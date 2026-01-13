Chelsea FC và FPT thảo luận ứng dụng AI trong bóng đá

MỹTại sự kiện CES ở Las Vegas hôm 8/1, đại diện Chelsea FC và tập đoàn FPT bàn luận về tương lai ứng dụng AI trong bóng đá.

Tại phiên C Space Storytellers diễn ra trong khuôn khổ triển lãm CES 2026, đại diện Chelsea Football Club và tập đoàn FPT đã trình bày về tương lai của bóng đá và trải nghiệm người hâm mộ, với sự hỗ trợ của công nghệ Việt Nam.

Cuộc trao đổi giữa ông Oliver Boden, Giám đốc kinh doanh hợp tác chiến lược của Chelsea FC và bà Nguyễn Thị Đan Phượng, Trưởng ban Marketing và Trải nghiệm khách hàng toàn cầu FPT Software, Tập đoàn FPT đã làm rõ cách Chelsea đối mặt với thách thức số hóa.

Trên sân khấu, đại diện tập đoàn FPT (phải) và Chelsea FC trong phiên thảo luận tại CES C Space Storyteller. Ảnh: FPT

Theo đó, Chelsea FC coi đổi mới sáng tạo là phần cốt lõi trong chiến lược phát triển. Với hơn 615 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, đặc biệt là thế hệ Gen Z và Millennial, câu lạc bộ gặp phải thách thức khi đáp ứng nhu cầu trải nghiệm dịch vụ số, tính cá nhân hóa. Trong bối cảnh đó, Chelsea cần một đối tác có thể rút ngắn thời gian từ ý tưởng đến thực tế và triển khai giải pháp nhanh chóng.

Đại diện FPT cho biết, tập đoàn đã từ Việt Nam vươn ra toàn cầu, hiện diện tại hơn 30 quốc gia nhờ tinh thần "dám nghĩ dám làm". Quan hệ hợp tác giữa tập đoàn FPT và Chelsea FC bắt đầu từ tháng 4/2025 và đã nhanh chóng phát triển thành Principal Partner. Hai bên đã xây dựng lộ trình chuyển đổi toàn diện cho CLB, bao gồm: nền tảng số, trải nghiệm khách hàng, vận hành doanh nghiệp và các công nghệ mới.

Ông Oliver Boden (trái), Giám đốc kinh doanh hợp tác chiến lược của Chelsea FC. Ảnh: FPT

Theo đó, đã có ba điểm nhấn nổi bật được hai bên triển khai. Đầu tiên là kết nối cộng đồng fan toàn cầu thông qua Global Supporters Network, giúp người hâm mộ dễ dàng tìm các buổi xem chung và tăng tính kết nối. Mega Store Express giảm cảnh xếp hàng của người hâm mộ tại sân, bằng cách cho phép đặt hàng qua ứng dụng. FPT cũng tối ưu quy trình đặt hội nghị tại Stamford Bridge, nâng cấp hiện diện số của Chelsea Foundation để mở rộng tương tác với người hâm mộ toàn cầu.

Lộ trình chuyển đổi số của CLB sẽ được FPT tiếp tục triển khai với mô hình hackathon, nhằm tăng tốc độ và tính linh hoạt trong triển khai; đồng thời lấy AI làm trọng tâm. Đại diện FPT chia sẻ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bóng đá đỉnh cao thường gặp ba thách thức lớn, gồm: tốc độ, khả năng mở rộng và trách nhiệm.

Theo FPT, tập đoàn đã áp dụng 5 trụ cột để AI có thể mở rộng vận hành có trách nhiệm, đồng thời tạo giá trị rõ rệt: Đầu tiên là đạo đức và an toàn, đảm bảo mọi giải pháp AI tuân thủ các nguyên tắc minh bạch; Quy trình phát triển Agentic giúp kỹ sư làm việc nhanh hơn; Đội ngũ kết hợp AI nâng hiệu quả quyết định; Các công cụ tăng tốc giúp rút ngắn chu trình phát triển sản phẩm; Cuối cùng là mạng lưới đối tác AI toàn cầu, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

Bà Nguyễn Thị Đan Phượng, Trưởng ban Marketing và Trải nghiệm khách hàng toàn cầu, FPT Software, Tập đoàn FPT. Ảnh: FPT

Đại diện tập đoàn FPT cho rằng, các kết quả đưa ra cần thực tế, trực quan và dễ đo lường trong các bài toán. Tinh thần này cũng được ứng dụng cho các doanh nghiệp toàn cầu khác, bởi ngoài thể thao, FPT đã triển khai thành công cho nhiều lĩnh vực. Với khách hàng Covestro, giải pháp Supply Chain GPT rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu từ vài ngày xuống vài phút, Procurement GPT cũng đạt chuẩn hóa tới 99%. Nền tảng FleziPT có tốc độ triển khai nhanh hơn đến 50%, giảm khoảng 40% chi phí vận hành, gấp đôi tốc độ từ ý tưởng đến sản phẩm. Đây là những lợi thế cạnh tranh quan trọng với Chelsea FC, một CLB có tham vọng dẫn đầu trong bóng đá, cả trên sân cỏ lẫn hệ sinh thái số và vận hành nội bộ.

Ngoài các yếu tố kỹ thuật, đại diện tập đoàn FPT cho rằng, ‘chất keo’ của hợp tác này nằm ở văn hóa, khi cả hai bên đều đề cao tinh thần đồng đội và tuổi trẻ. "Chelsea có đội hình trẻ, giàu khát vọng và FPT có lực lượng Gen Z giàu năng lượng, đam mê học hỏi và học rất nhanh", đại diện tập đoàn FPT nói. "Muốn làm việc tốt với nhau phải biết ‘chơi với nhau". Đây là tinh thần sát sườn với một CLB mà thành công phụ thuộc vào toàn bộ các khâu, từ học viện, đội một, nhân viên và người hâm mộ.

Tại phiên trao đổi, đại diện CLB cũng cho rằng, FPT đã trở thành trung tâm trong hệ sinh thái số của Chelsea, hai bên muốn nâng chuẩn bóng đá và cách tạo trải nghiệm số cho người hâm mộ. Hơn 5.000 khán giả đã có mặt trong phiên CES C Space Storyteller, được giới thiệu về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Trong đó, nổi bật là tinh thần tiên phong của FPT, đồng hành doanh nghiệp và cộng đồng toàn cầu trong hành trình chuyển đổi số.

Quang Anh