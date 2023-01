Chelsea đón Joao Felix

AnhChủ sân Stamford Bridge tuyển mộ tiền đạo Joao Felix từ Atletico theo hợp đồng cho mượn sáu tháng.

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea đồng ý cho Atletico mượn Felix với phí 12 triệu USD. CLB Anh phải trả toàn bộ tiền lương - khoảng hơn 6 triệu USD - cho Felix đến cuối mùa. Romano dùng cụm từ quen thuộc "Thế là xong" (Here we go) để thông báo về thương vụ này.

The Athletic tiết lộ tổng tiền mà Chelsea phải chi thấp hơn khoảng 3 triệu USD so với yêu cầu ban đầu của Atletico. Hai đại diện Ngoại hạng Anh, Man Utd và Arsenal, từ bỏ thương vụ vì không chấp nhận chi số tiền lớn như vậy chỉ để mượn Felix trong 6 tháng.

Joao Felix có thể ra mắt cùng Chelsea ngày 12/1. Ảnh: Twitter / Fabrizio Romano

Theo báo Tây Ban Nha Marca, Atletico đã gia hạn với Felix thêm một năm, đến hè 2027, trước khi cho Chelsea mượn để "giảm khoản khấu hao hàng năm và cân bằng tài chính". Hợp đồng giữa tiền đạo Bồ Đào Nha với Chelsea cũng không kèm điều khoản mua đứt vào hè 2023.

Kênh El Chiringuito TV quay được khoảnh khắc Felix di chuyển tới sân bay ở Madrid, chuẩn bị sang London để kiểm tra y tế và hoàn tất thủ tục gia nhập Chelsea. Anh có thể ra mắt ở trận gặp Fulham ngày 12/1, hoặc tiếp Crystal Palace ngày 15/1 tại Ngoại hạng Anh.

Báo Anh Sunsport tiết lộ tiền đạo Bồ Đào Nha hưởng lương tuần 305.000 USD, và sẽ trở thành cầu thủ có thu nhập cao thứ tư tại Chelsea. Những người xếp trên Felix là Kalidou Koulibaly với 360.000 USD mỗi tuần, Kai Havertz (377.000 USD) và Raheem Sterling (395.000 USD).

Felix được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề trên hàng công Chelsea. Đoàn quân dưới trướng Graham Potter chỉ ghi ba bàn trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, do Havertz, Sterling, Mason Mount hay Pierre-Emerick Aubameyang đều sa sút. "The Blues" hiện đứng thứ 10 tại Ngoại hạng Anh, với 25 điểm qua 17 trận.

Tài nghệ của Felix ở Atletico Madrid Tài nghệ của Felix ở Atletico Madrid.

Trước Felix, Chelsea đã hoàn tất ba thương vụ, khi mua trung vệ 21 tuổi Benoit Badiashile với phí chuyển nhượng 41 triệu USD từ Monaco, tiền vệ 18 tuổi Andrey Santos từ Vasco da Gama và tiền đạo 20 tuổi David Datro Fofana từ Molde cùng với khoản phí chưa đầy 15 triệu USD.

Ngoài ra, Chelsea muốn tiền vệ Enzo Fernandez từ Benfica và tranh giành tiền vệ cánh Mykhailo Mudryk của Shakhtar Donetsk với Arsenal. Tuy nhiên, "The Blues" vẫn chưa chốt trả 135 triệu USD phí giải phóng hợp đồng của Fernandez theo yêu cầu của Benfica, còn Mudryk muốn gia nhập Arsenal.

Chelsea tiếp tục mua sắm rầm rộ, sau khi chủ mới Todd Boehly tiếp quản CLB với giá 5,2 tỷ USD và khép lại kỷ nguyên Roman Abramovich hồi tháng 5. Hè 2022, Chelsea chi nhiều nhất Ngoại hạng Anh khi bỏ ra 300 triệu USD để mang về Pierre Emerick Aubameyang, Wesley Fofana, Marc Cucurella, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Denis Zakaria, Carney Chukwuemeka và Gabriel Slonina.

Felix gia nhập Atletico với giá 142 triệu USD hè 2019, lĩnh lương mùa xấp xỉ tám triệu USD theo hợp đồng 7 năm. Anh phá sâu kỷ lục cũ 81 triệu USD của CLB thuộc về Thomas Lemar, và được trao áo số 7 vốn thuộc về Antoine Griezmann. Tuy nhiên, tiền đạo 23 tuổi không đáp ứng được kỳ vọng khi thi đấu phập phù và chật vật với chấn thương. Qua 131 trận cho Atletico trên mọi đấu trường, Felix mới ghi 34 và kiến tạo 18 bàn.

Hồng Duy