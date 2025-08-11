Chelsea đè bẹp Milan trong trận Modric ra mắt

AnhTrong trận đầu tiên đá cho Milan, Luka Modric cùng đội thua 1-4 trước Chelsea.

Ghi bàn: Coubis phản lưới 5', Pedro 8', Delap 67' phạt đền, 90' - Fofana 70'

Trong trận giao hữu trên sân Stamford Bridge tối 10/8, Chelsea chỉ cần 8 phút đầu để ghi hai bàn. Reece James sút phạt buộc Andrei Coubis phản lưới, trước khi Pedro Neto tạt cho Joao Pedro đánh đầu hạ thủ môn Mike Maignan.

Từ phút 18, Chelsea có thêm lợi thế về quân số. Coubis kéo áo ngăn Pedro lao xuống đối mặt Maignan, buộc trọng tài phải rút thẻ đỏ trực tiếp.

Modric (trái) thi đấu trong trận Chelsea 4-1 AC Milan tối 10/8. Ảnh: AFP

Sang hiệp hai, Modric vào sân thay Ricci. Tuy nhiên, trong trận đầu tiên chơi cho AC Milan, ngôi sao vừa rời Real theo dạng chuyển nhượng tự do không thể hiện được nhiều. Trang Fotmob chấm điểm 6,5 cho tiền vệ Croatia, xếp thứ sáu trong 14 cầu thủ vào sân của đội bóng Italy.

Phút 67, sau tình huống Estevao bị phạm lỗi trong vòng cấm, Liam Delap sút phạt đền quyết đoán nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea. Ba phút sau đó, Alexis Saelemaekers chọc khe cho Youssouf Fofana băng xuống sút vào góc gần, rút ngắn cách biệt.

Tuy nhiên, bàn gỡ không thể thay đổi thế trận cho AC Milan. Phút 90, Delap sút chéo góc ấn định chiến thắng 4-1.

Fotmob chấm điểm cao nhất trận, 8,5 cho Delap. Chelsea còn tám cầu thủ khác nhận điểm từ 7 trở lên trong 20 người vào sân.

Trận giao hữu với AC Milan là bước chuẩn bị cuối cùng của Chelsea cho mùa giải 2025-2026. Ngày 17/8, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ tiếp Crystal Palace trong trận ra quân Ngoại hạng Anh.

Chelsea 4-1 Milan Diễn biến chính trận giao hữu Chelsea 4-1 AC Milan.

Thanh Quý