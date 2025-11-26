Chelsea đè bẹp Barca dù bị từ chối 3 bàn

AnhChelsea được công nhận ba trong sáu bàn, khi thắng đội khách Barca 3-0 ở lượt năm vòng bảng Champions League.

Barca hành quân tới sân Stamford Bridge với phong độ cao - bất bại bốn trận gần nhất, gồm ba chiến thắng. Nhưng đội bóng của Hansi Flick lại thể hiện bộ mặt bạc nhược đến khó tin và trải qua buổi tối ác mộng tại London.

Chelsea áp đảo, tạo thế trận một chiều từ hiệp một. 45 phút đầu, chủ nhà dứt điểm 7 lần với 1 cơ hội ngon ăn (big chances) - so với 3 và 1 của Barca.

Enzo Fernandez hai lần bị khước từ bàn trong trận Chelsea thắng Barca 3-0 trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 25/11/2025. Ảnh: Chelsea FC

Ngay phút 4, Enzo Fernandez đã đưa bóng vào lưới Barca với cú đá cận thành. Nhưng bàn thắng không được công nhận do Wesley Fofana để bóng chạm tay ở pha bóng trước đó.

Phút 22, Fernandez tiếp tục đưa được bóng vào lưới Barca với cú đánh đầu vào khung thành trống, nhưng cũng là lần thứ hai Chelsea không được công nhận bàn. Lý do bởi lỗi việt vị.

Người hâm mộ tại Stamford Bridge chỉ thực sự ăn mừng bàn mở tỷ số ở phút 27. Marc Cucurella đưa bóng vào từ cánh phải để Pedro Neto đánh gót ngẫu hứng. Bóng lập bập trước vạch vôi, bật vào chân Jules Kounde vào lưới. Lần thứ ba Kounde phản lưới từ khi gia nhập Barca mùa 2022-2023, thông số không cầu thủ nào chạm đến cùng kỳ.

Ronald Araujo bị truất quyền thi đấu cuối hiệp một. Ảnh: Shutterstock

Khó khăn thêm chồng chất khi Ronald Araujo đốn ngã Cucurella và nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 44. Vì thế, Barca trở thành CLB thứ ba có cầu thủ phản lưới và nhận thẻ đỏ trong hiệp một của một trận đấu ở Champions League.

Đầu hiệp hai, Chelsea tiếp tục không được công nhận bàn thắng. Alejandro Garnacho đột phá bên cánh trái rồi chuyền sệt vào vòng cấm cho Andrey Santos dứt điểm tung lưới Barca. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina lại việt vị trước khi nhận bóng.

Ba lần bị khước từ bàn không ngăn Chelsea thắng đậm. Phút 55, tiền đạo người Brazil Estevao vượt qua cả Pau Cubarsi lẫn Alejandro Balde rồi dứt điểm tung nóc lưới thủ thành Joan Garcia. Với 18 tuổi 215 ngày, Estevao trở thành cầu thủ tuổi teen thứ ba ghi bàn trong ba trận đầu tiên tại Champions League sau Kylian Mbappe (18 tuổi 113 ngày) và Erling Haaland (19 tuổi 107 ngày).

Estevao sút tung nóc lưới Barca. Ảnh: Shutterstock

Chelsea khép lại ngày thi đấu thăng hoa ở phút 73, với cú đá cận thành của tiền đạo vào sân thay người Liam Delap. Chiến thắng 3-0 giúp "The Blues" vươn lên thứ tư với 10 điểm, vị trí vào thẳng vòng 1/8. Barca thì tụt xuống thứ 15 với 7 điểm, vị trí phải đá hai lượt play-off.

Hồng Duy