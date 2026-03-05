Chelsea đè bẹp Aston Villa

AnhChelsea thắng ngược chủ nhà Aston Villa 4-1 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh để chiếm vị trí thứ năm của Liverpool.

Trên sân Villa Park, Aston Villa nhập cuộc hứng khởi và vượt lên ngay phút 2. Leon Bailey tăng tốc bên cánh phải trước khi căng ngang như đặt để Douglas Luiz đá nối cận thành, hạ gục Filip Jorgensen - người bất ngờ được trao suất bắt chính thay Robert Sanchez.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì họ làm được. Phút 35, Chelsea đáp trả lạnh lùng. Enzo Fernandez phất bóng chuẩn xác để Malo Gusto bứt xuống bên cánh phải, rồi căng ngang cho Joao Pedro nhoài người đệm bóng vào lưới trống.

Quyết định của VAR về việc bắt lỗi việt vị với Ollie Watkins được hiển thị trên màn hình lớn. Ảnh: PA

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 41. Ollie Watkins đưa được bóng vào lưới và những khán đài Villa Park một lần nữa bùng nổ. Tuy nhiên, VAR vào cuộc, mất vài phút để xác định lỗi việt vị sít sao và khước từ bàn thắng.

Ngay sau khi mất bàn tranh cãi, chủ nhà thủng lưới bàn thứ hai. Phút bù giờ thứ sáu, Joao Pedro xâm nhập vòng cấm rồi bấm bóng chân trái chéo góc, đưa bóng đi chéo góc ngoài tầm với của Emiliano Martinez.

Chelsea dứt điểm 11 lần trong hiệp một - thông số tốt nhất của một đội khách tạo ra tại Villa Park trong 45 phút đầu ở Ngoại hạng Anh kể từ Man City làm được điều tương tự vào tháng 12/2021. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2023, trong trận gặp Leicester City, Aston Villa mới lại rơi vào cảnh bị dẫn trước khi bước vào giờ nghỉ dù mở tỷ số tại Ngoại hạng Anh.

Sang hiệp hai, lợi thế giúp Chelsea càng chơi càng thanh thoát. Phút 55, Martinez cản phá quả tạt của Reece James, nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của Cole Palmer. Tiền vệ người Anh không bỏ lỡ cơ hội, đá bồi nâng tỷ số lên 3-1, gần như dập tắt hy vọng ngược dòng của đội chủ nhà.

Joao Pedro ăn mừng sau khi hoàn tất cú hat-trick. Ảnh: Reuters

Chưa dừng lại, phút 64, Alejandro Garnacho có cơ hội đối mặt thủ môn. Thay vì dứt điểm, tiền đạo người Argentina chuyền ngang cho Pedro sút vào lưới trống, hoàn tất cú hat-trick đầy cảm xúc.

Pedro trở thành cầu thủ Brazil thứ tám lập hat-trick tại Ngoại hạng Anh, sau Afonso Alves, Robinho, Roberto Firmino, Lucas Moura, Gabriel Jesus, Igor Thiago và Matheus Cunha. Pedro đã in dấu giày vào chín bàn trước Aston Villa (5 bàn, 4 kiến tạo) - thành tích tốt nhất của anh trước một đội bóng tại giải đấu.

Chiến thắng 4-1 giúp Chelsea vươn lên thứ năm với 48 điểm, bằng Liverpool nhưng hơn về hiệu số, và kém chính Aston Villa ba điểm. Vòng tiếp theo, "The Blues" trở về sân nhà gặp Newcastle, còn Aston Villa làm khách của Man Utd.

Hồng Duy