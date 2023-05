Chelsea đạt thỏa thuận với Pochettino

AnhHLV Mauricio Pochettino đồng ý dẫn dắt Chelsea và sẽ thay Frank Lampard nắm quyền tại sân Stamford Bridge từ tháng 6/2023.

Hôm 13/5, The Athletic, Sky Sports và The Times - ba kênh truyền thông uy tín nhất Anh quốc - đưa tin Chelsea đã đạt thỏa thuận với Pochettino và thương vụ sẽ được công bố trong ít ngày tới. Tuy nhiên, các nguồn tin không tiết lộ về thời hạn hợp đồng cũng như thu nhập của Pochettino.

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để thông báo về thương vụ, và tiết lộ HLV người Argentina sẽ bắt đầu công việc mới từ đầu tháng 6.

Pochettino sẽ làm HLV Chelsea từ tháng 6/2023. Ảnh: Sky Sports

Pochettino là sự lựa chọn hàng đầu của đồng sở hữu Todd Boehly và Behdad Eghbali cùng hội đồng quản trị, theo đề xuất của các giám đốc thể thao Laurence Stewart và Paul Winstanley. HLV người Argentnia cũng thể hiện sự cam kết như mong muốn của ban lãnh đạo Chelsea, khi chủ động liên lạc với Stewart, Winstanley, Giám đốc kỹ thuật Christoph Vivell, các thành viên trong đội trẻ và bộ phận khác.

Điều này phù hợp với tầm nhìn của họ về CLB gắn kết hơn là một HLV chỉ quan tâm đến đội một và làm việc để hướng tới thành công ngắn hạn. Họ được cho có cùng quan điểm về những khu vực mà đội cần tăng cường, về những cầu thủ cần bán, và tất cả đều muốn Mason Mount - tiền vệ biểu tượng cho thành công của chính sách đạo tạo trẻ của CLB - ở lại.

Theo ESPN, trợ lý lâu năm Jesus Perez, HLV đội một Miguel D'Agostino, HLV thủ môn Toni Jimenez và con trai Sebastiano - nhà khoa học thể thao - sẽ gia nhập ban huấn luyện của Pochettino tại Stamford Bridge. Đội ngũ này từng làm việc cùng nhau từ thời ở Tottenham và đều đang tự do sau khi rời PSG tháng 7/2022.

Trong vài tuần tới, dù chưa chính thức bắt đầu công việc, Pochettino dự kiến sẽ thảo luận với Boehly và Eghbali về kế hoạch chuyển nhượng trong hè 2023. Ở hai kỳ chuyển nhượng gần nhất, các ông chủ mới người Mỹ duyệt chi cả thảy 668 triệu USD để mang về 16 cầu thủ.

Vì chiến dịch mua sắm rầm rộ này, ở nửa sau mùa giải, Chelsea có 31 cầu thủ trong đội một, dù còn chưa đăng ký cho hai hợp đồng mới Andrey Santos và Malo Gusto thi đấu. Họ cũng đã đạt trươcs thỏa thuận mua tiền đạo Pháp Christopher Nkunku từ RB Leipzig với giá 60 triệu USD từ hè 2023. Cựu HLV Graham Potter từng lo ngại chất lượng các buổi tập bị ảnh hưởng, do có quá nhiều cầu thủ và không thể tìm ra bộ khung ưng ý.

Trước mắt, Pochettino phải xác định những cầu thủ không phù hợp với kế hoạch của ông và thanh lọc đội hình. Sau đó, theo báo Anh Sportmail, HLV 51 tuổi sẽ tiếp tục làm việc với các Giám đốc Thể thao Laurence Stewart và Paul Winstanley về các mục tiêu chuyển nhượng, khi Chelsea nhắm một tiền đạo, một tiền vệ và một thủ môn.

Ở hàng công, "The Blues" đang nhắm Lautaro Martinez của Inter Milan hoặc Victor Osimhen của Napoli. Ngoài ra, Pochettinho còn phải nói chuyện với Romelu Lukaku - tiền đạo Bỉ hiện khoác áo Inter theo dạng cho mượn - để làm rõ tương lai. Ở tuyến giữa, Chelsea sẽ cạnh tranh với Arsenal để giành chữ ký của Declan Rice từ West Ham, và với Liverpool trong thương vụ Alexis Mac Allister từ Brighton. Emiliano Martinez - đồng hương Argentina của Pochettino hiện bắt cho Aston Villa - sẽ là một phương án cho vị trí thủ môn.

Sau khi làm việc tại Espanyol và Southampton, Pochettino bắt đầu gây tiếng vang khi dẫn dắt Tottenham giai đoạn 2014-2019, giúp CLB liên tục đứng trong top 4 Ngoại hạng Anh, vào chung kết Cup Liên đoàn 2014-2015 và chung kết Champions League 2018-2019. HLV Argentina dẫn dắt PSG từ tháng 12/2020, sau khi đội bóng sa thải Thomas Tuchel. Trong hơn một năm làm việc, Pochettino giành Siêu Cup Pháp 2020, Cup Quốc gia 2020-2021 và Ligue 1 2021-2022.

Hồng Duy