Chelsea đạt thoả thuận mua trung vệ 88 triệu USD

AnhChuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết Leicester đã đồng ý bán trung vệ Wesley Fofana cho Chelsea, với phí có thể đạt 88 triệu USD.

Romano dùng thuật ngữ "Here we go" quen thuộc để xác nhận thương vụ coi như đã hoàn tất. "Giấy tờ chính thức đã gần sẵn sàng để Leicester và Chelsea ký hợp đồng chuyển nhượng Fofana", anh viết trên mạng xã hội.

Fofana chơi hai trận cho Leicester mùa 2022-2023, nhưng anh sẽ sang Chelsea trước khi hết kỳ chuyển nhượng. Ảnh: Reuters

Mỗi khi Romano dùng thuật ngữ đó, các thương vụ hầu hết đều hoàn tất. Hè này, anh mới một lần đưa tin hụt sau khi dùng thuật ngữ đó, với trường hợp của hậu vệ trái Tyrell Malacia. Romano nói Malacia đã hoàn tất chuyển nhượng từ Feyenoord tới Lyon, nhưng cuối cùng cầu thủ này chơi cho Man Utd.

Fofana sẽ ký hợp đồng sáu năm với Chelsea, thời hạn đến hè 2028. Chelsea sẽ phải trả cho Leicester khoản phí có thể lên tới 75 triệu bảng (88 triệu USD). Trung vệ 22 tuổi sẽ là bản hợp đồng đắt giá thứ hai lịch sử Chelsea, sau tiền đạo Romelu Lukaku từ Inter hè 2021. Lukaku đang được cho mượn trở lại ở Inter, sau mùa 2021-2022 không thành công ở Stamford Bridge.

Fofana sẽ thành tân binh thứ tư của Chelsea hè 2022, sau trung vệ Kalidou Koulibaly, hậu vệ trái Marc Cucurella và tiền đạo Raheem Sterling. Số tiền Chelsea phải chi cho bốn cầu thủ này lên tới 249 triệu USD. Ngoài ra họ còn chi thêm vài chục triệu USD để chiêu mộ một số cầu thủ tuổi teen cho tương lai.

Chelsea đã đạt thoả thuận cá nhân với Fofana từ đầu hè 2022, nhưng đến gần cuối kỳ chuyển nhượng mới được Leicester "bật đèn xanh". Fofana cũng từ chối tập cùng Leicester để gây áp lực khiến đội bóng cho phép anh ra đi. HLV Brendan Rodgers cho biết trung vệ Pháp sẽ không chơi trận gặp chủ nhà Chelsea ở vòng bốn Ngoại hạng Anh hôm nay 27/8.

Fofana sinh ngày 17/12/2000 tại Marseille, có bố người Bờ Biển Ngà, mẹ người Pháp. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Saint-Etienne, và chỉ chơi 30 trận cho đội bóng này trước khi được Leicester chiêu mộ với giá 36,5 triệu bảng tháng 10/2020. Trung vệ cao 1m90 đã chơi 52 trận cho Leicester, ghi một bàn.

Fofana được kỳ vọng giúp Chelsea giải quyết bài toàn thiếu hụt trung vệ, sau khi để Antonio Rudiger và Andreas Christensen ra đi theo dạng tự do. Fofana được kỳ vọng đá chính cạnh Koulibaly và Thiago Silva, trong hàng thủ ba trung vệ của HLV Thomas Tuchel.

Hoàng An