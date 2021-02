Chelsea đại chiến Man Utd cuối tuần này

Ole Gunnar Solskjaer tái đấu Thomas Tuchel trong bối cảnh Chelsea bất bại tám trận từ khi bổ nhiệm tân HLV người Đức.

* Thông tin lực lượng : Thiago Silva không thể phục vụ Chelsea ở trận này do chấn thương. Man Utd không có Paul Pogba, Juan Mata, Scott McTominay và Phil Jones, trong khi Donny Van de Beek, Edinson Cavani và Daniel James chưa chắc có thể thi đấu.

Để đối phó với điều này, Brendan Rodgers đã thử nghiệm Youri Tielemans đá nhô cao trong hàng tiền vệ bốn người ở trận gặp Slavia Prague tại lượt về vòng 1/16 Europa League. Nhưng kết quả không như mong đợi, Leicester thua 0-2 và bị loại khỏi Cup châu Âu. Rodgers vẫn có những phương án khác: sử dụng Cengiz Under hoặc tiền vệ đang vào phom Harvey Barnes. Nhưng độ hiệu quả của những sự thay thế này trước Arsenal bị hoài nghi.

* Thông tin lực lượng : Real sẽ không có sự phục vụ của Rodrygo, Sergio Ramos và Daniel Carvajal. Eden Hazard, Marcelo, Alvaro Odriozola, Federico Valverde và Eder Militao đã tập trở lại nhưng chưa chắc có thể ra sân. Khả năng ra sân của Karim Benzema cũng chưa rõ ràng. Sociedad không có Mikel Merino do thẻ phạt trong khi Luca Sangalli, Miguel Angel Moya và Joseba Zaldua ngồi ngoài do chấn thương.

Tuy nhiên, Verona đã toàn thắng ba trận gần nhất trên sân nhà để leo lên nửa trên bảng điểm. Trong hai lần đối đầu Juventus gần nhất, họ kiếm được bốn điểm. Nếu tiếp tục không thua, Verona sẽ lần đầu bất bại ba trận liên tiếp trước Juventus kể từ thời thập niên 1980.

*Thông tin lực lượng: Federico Ceccherini, Ebrima Colley và Nikola Kalinic vắng mặt bên phía Verona. Nhưng Juventus chịu thiệt thòi nặng hơn khi thiếu Paulo Dybala, Arthur, Juan Cuadrado, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci và Alvaro Morata do chấn thương trong khi Danilo bị treo giò.



Roma - Milan: 1h thứ Hai, 1/3

Trong khi Roma bất ngờ bị Benevento cầm hoà 0-0, Milan thua đậm Inter 0-3 ở vòng trước. Vì thế, cả hai đều đang quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng để tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu. Giữa tuần qua, cả hai đội đều giành vé vào vòng 1/8 Europa League. Trong khi Roma vượt qua Braga với tổng tỷ số 5-2, Milan chỉ đánh bại Sao Đỏ Belgrade nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Trận thua Inter là đòn đánh vào lòng tự tôn của Milan nói chung và Zlatan Inbrahimovic nói riêng. Tiền đạo người Thuỵ Điển thất bại trong màn so tài với Romelu Lukaku. Cuối tuần này, anh sẽ có dịp so tài một chân sút lừng danh khác - Edin Dzeko. Tuy nhiên, Dzeko chỉ vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu Benevento mà nguyên nhân được đồn đoán do mâu thuẫn với HLV Paulo Fonseca.