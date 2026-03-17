Chelsea bị cấm chuyển nhượng vì sai phạm thời Abramovich

Ngày 16/3, Ngoại hạng Anh phạt CLB Chelsea 14,3 triệu USD, kèm lệnh cấm chuyển nhượng đội một dưới hình thức án treo và cấm chuyển nhượng cấp học viện có hiệu lực ngay lập tức trong vòng 9 tháng.

Nguyên nhân dẫn đến án phạt này là sai phạm của Chelsea trong các thương vụ chuyển nhượng giai đoạn 2011-2018 dưới thời chủ cũ Roman Abramovich. Cụ thể, họ tiến hành các khoản thanh toán ngầm cho người đại diện, các bên trung gian không có giấy phép và các cá nhân khác gồm cả cầu thủ.

Các bản hợp đồng của Eden Hazard, Willian, Ramires, David Luiz, Andre Schurrle, Nemanja Matic, Samuel Eto’o cùng ba cầu thủ ẩn danh khác đều liên quan đến các khoản chi trả không được kê khai. Ngoài ra, các khoản thanh toán ngầm cũng được gửi đến cựu Giám đốc bóng đá Frank Arnesen và tuyển trạch viên Piet de Visser.

Eden Hazard và David Luiz là hai trong các thương vụ chuyển nhượng mà Chelsea mắc sai phạm dưới thời chủ cũ Abramovich, dẫn đến án phạt từ Ngoại hạng Anh ngày 16/3. Ảnh: PA

Điều tra của Ngoại hạng Anh cũng như phán quyết của tòa án cho thấy "các dòng tiền này được chuyển từ các thực thể hải ngoại có dính líu với tỷ phú Abramovich". Tổng cộng, các khoản thanh toán bí mật này lên tới 63,2 triệu USD.

"Giai đoạn 2011-2018, các bên thứ ba liên kết với Chelsea đã thực hiện những khoản thanh toán không công khai cho cầu thủ, người đại diện không đăng ký và các bên thứ ba khác. Những khoản chi này không được báo cáo cho các cơ quan quản lý bóng đá bấy giờ, gồm cả Ngoại hạng Anh. Đây là những khoản thanh toán phục vụ lợi ích của Chelsea và đáng lẽ phải được hạch toán như chi phí của CLB. Do đó, hành động này cấu thành hành vi vi phạm yêu cầu về tính trung thực với giải đấu", thông báo của Ngoại hạng Anh nêu.

Trước đây, báo Anh The Times tiết lộ Man Utd từng mất cơ hội ký hợp đồng với Hazard sau khi ban lãnh đạo "Quỷ Đỏ" từ chối yêu cầu thanh toán ngầm hàng triệu USD từ người đại diện của cầu thủ này.

Dù nhận án phạt tiền nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, Chelsea vẫn tránh được các hình phạt về mặt chuyên môn như trừ điểm, do chủ sở hữu mới BlueCo chủ động báo cáo sự việc sau khi tiếp quản vào tháng 5/2022. Lệnh cấm chuyển nhượng đội một có thời hạn treo trong hai năm và sẽ chính thức có hiệu lực nếu Chelsea có thêm bất kỳ sai phạm nào khác.

Về phần học viện, lệnh cấm chuyển nhượng sẽ áp dụng đối với các cầu thủ trẻ từng đăng ký với học viện của một CLB khác thuộc Ngoại hạng Anh hoặc hệ thống EFL (English Football League). Án phạt này không áp dụng cho các cầu thủ hiện tại, cầu thủ quốc tế hoặc các cầu thủ ký hợp đồng nhà nghề.

Trong thông báo phản hồi, Chelsea cũng nhấn mạnh họ đã hợp tác nghiêm túc và đầy đủ nhất với các cơ quan quản lý, và hoan nghênh việc Ngoại hạng Anh ghi nhận sự hợp tác này qua việc không các án phạt chuyên môn. "Nếu không có sự tự nguyện khai báo từ CLB, nhiều sai phạm có thể đã không bao giờ được đưa ra ánh sáng", thông báo của Chelsea có đoạn.

Trước đó vào năm 2023, Chelsea cũng từng bị UEFA phạt 11,5 triệu USD sau khi chủ động báo cáo các giao dịch không minh bạch trong giai đoạn 2012-2019. Hiện tại, CLB vẫn còn đối mặt với các lệnh trừng phạt riêng biệt từ LĐBĐ Anh (FA) liên quan đến 74 cáo buộc vi phạm quy định về người đại diện.

