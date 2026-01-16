Chelsea bắt cầu thủ rửa tay trước khi gặp nhau

Chelsea vừa ra quy định vệ sinh cá nhân cho các cầu thủ sau khi một đợt bùng phát virus làm hàng loạt ngôi sao và nhân viên y tế của họ đổ bệnh.

Trong cuộc họp khẩn ngày 15/1, ban huấn luyện Chelsea phổ biến cho toàn đội các nguyên tắc vệ sinh cơ bản, trong đó có yêu cầu mọi thành viên phải rửa tay sạch sẽ trước khi tiếp xúc với nhau.

Đây là một trong những biện pháp cấp bách để ngăn chặn dịch virus lây lan trong đội, sau khi trung phong Liam Delap và tiền đạo cánh Jamie Gittens phải nghỉ trận thua Arsenal ở tứ kết lượt đi Cup Liên đoàn Anh hôm 14/1 vì bị sốt cao. Cả hai giờ vẫn phải điều trị tại nhà và nhiều khả năng không thể góp mặt khi Chelsea tiếp Brentford ở Ngoại hạng Anh ngày 17/1. Bên cạnh Delap và Gittens, một số nhân viên khác ở đội một Chelsea cũng đổ bệnh trong đêm 14/1.

HLV Rosenior trong trận Chelsea thua Arsenal 2-3 trên sân Old Trafford ở lượt đi bán kết Cup Liên đoàn Anh ngày 14/1. Ảnh: Reuters

"Đội ngũ y tế đang nỗ lực khoanh vùng ổ dịch, vì một số nhân viên của chúng tôi cũng đã lây bệnh", Rosenior nói tại họp báo ngày 15/1. "Chúng tôi phải họp đội để nhắc nhở cầu thủ về việc rửa tay và các nguyên tắc vệ sinh cá nhân cơ bản khác. Điều này cực kỳ quan trọng để kiểm soát tình hình. Chelsea đang bước vào giai đoạn thi đấu dày đặc, đội cần mọi thành viên khỏe mạnh, sẵn sàng".

Dịch sốt virus hiện tại là thử thách lớn với Rosenior, người vừa tiếp quản Chelsea từ đầu tháng 1/2026, và đang cùng đội vào giai đoạn thi đấu căng thẳng. Từ giờ đến giữa tháng 2, thầy trò ông sẽ đá liền 9 trận ở Ngoại hạng Anh, Champions League, Cup FA và lượt về bán kết Cup Liên đoàn Anh.

Trong bối cảnh đó, việc Reece James và Cole Palmer bình phục chấn thương giúp vị tân HLV người Anh vơi bớt phần nào nỗi lo. Bộ đôi trụ cột này không thể góp mặt khi đội thua Arsenal vì các vấn đề ở hông và đùi, nhưng có thể ra sân khi tiếp Brentford ngày 17/1.

"Cả hai đã tập lại từ hôm nay", Rosenior thông báo. "Chúng tôi sẽ đánh giá lại tình hình sau buổi tập để đảm bảo họ vượt qua mọi quy trình kiểm tra y tế. Nếu James và Palmer trở lại đội hình, đấy sẽ là tin rất vui, và hiện tại khả năng đó là rất cao".

Hà Phương tổng hợp