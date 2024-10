Kênh/Trang/Nhóm cộng đồng của năm

Check in Vietnam là thương hiệu được sáng lập và vận hành bởi VTC Media - đơn vị truyền thông trực thuộc Công ty Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom) của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC, Bộ Thông tin và Truyền thông. Đơn vị cung cấp các dịch vụ liên quan đến sáng tạo nội dung trên nền tảng số với mạng lưới hơn 40 kênh truyền thông phủ nội dung về nhiều lĩnh vực.

Check in Vietnam ra mắt vào ngày 13/01/2016 với định hướng trở thành kênh thông tin du lịch dành cho cộng đồng. Trải qua 8 năm xây dựng và phát triển, kênh đã trở thành hệ sinh thái truyền thông về văn hóa - con người, du lịch - ẩm thực Việt Nam; là đối tác với các thương hiệu như Vingroup, Sungroup, FLC Group, Flamingo, Grab, Vietnam Airlines...



Hệ sinh thái du lịch Check in Vietnam hoạt động trên 4 nền tảng bao gồm Facebook, Instagram, TikTok, website. Nhằm lan tỏa mạnh hơn sức ảnh hưởng tới cộng đồng, Check in Vietnam đã xây dựng và phát triển một hệ thống kênh truyền thông với những nội dung riêng biệt nhưng có khả năng hỗ trợ và lan tỏa lẫn nhau trong lĩnh vực du lịch.



Hệ sinh thái du lịch Check in Vietnam bao gồm các kênh thông tin hữu ích quy tụ những đánh giá về cảnh đẹp, dịch vụ du lịch gồm lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm khắp Việt Nam. Đồng thời lan tỏa tình yêu với du lịch Việt Nam, quảng bá cảnh đẹp, văn hóa con người Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Nội dung về du lịch:

- Tuyến bài ảnh:

+ Tổng hợp các địa điểm du lịch, chia sẻ kinh nghiệm du lịch trong và ngoài nước.

+ Nội dung giải trí, truyền cảm hứng tích cực.

+ Cập nhật tin tức và xu hướng hàng ngày về du lịch.

Nội dung về ẩm thực:

- Tuyến bài ảnh: tổng hợp địa chỉ, chia sẻ kinh nghiệm ăn uống.

- Tuyến bài video clip, reels: nội dung ẩm thực bình dân phù hợp xu hướng và khẩu vị của giới trẻ, chuyên sản xuất các tuyến nội dung kiểm chứng, đưa ra các chia sẻ, bí kíp ăn uống nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho người xem và đón đầu xu hướng ẩm thực.



Nội dung về văn hóa - con người: cập nhật xu hướng tin tức hàng ngày, lan tỏa những hình ảnh, thước phim truyền cảm hứng về văn hóa con người Việt Nam.



Trong suốt 8 năm hoạt động, Check in Vietnam là hệ thống thương hiệu truyền cảm hứng du lịch, hệ sinh thái du lịch hàng đầu về tốc độ tăng trưởng cộng đồng và lượt tương tác tại Việt Nam. Check in Vietnam đã truyền tải được hơn 17.000 nội dung về du lịch - ẩm thực, văn hóa con người đến với cộng đồng. Quảng bá, lan tỏa được những hình ảnh đẹp và dấu ấn đặc trưng của hơn 40tỉn h, thành phố trên khắp mọi miền đất nước. Đồng thời truyền tải niềm đam mê xê dịch, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ.