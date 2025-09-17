Check in Trung thu sớm tại các quán cà phê ở TP HCM

Gần một tháng nữa mới đến Trung thu, nhiều quán cà phê ở TP HCM bắt đầu trang hoàng đèn lồng, cá chép thu hút giới trẻ chụp ảnh, tận hưởng không khí lễ hội sớm.

Những địa chỉ dưới đây được Trung Quân chuyên đánh giá các quán cà phê ở TP HCM gợi ý cùng khảo sát của phóng viên VnExpress dựa trên tiêu chí nhiều lượt tìm kiếm trên mạng xã hội, đông khách, đồ uống phong phú, không gian phù hợp để chụp ảnh Trung thu.

Tiệm cà phê cũ

Địa chỉ: 708A Tên Lửa, phường An Lạc

Quán được thiết kế theo phong cách hoài cổ, từ bàn ghế, vật dụng đến các món đồ trang trí đều gợi không gian Sài Gòn xưa. Dịp Trung thu năm nay, chủ quán cho biết đã đầu tư khoảng 100 triệu đồng để trang trí, với điểm nhấn là mô hình vầng trăng cao 2,5 m và con rồng dài 12 m treo lơ lửng.

Với diện tích hơn 400 m2, quán có khu vực riêng để khách thay trang phục và không thu thêm phí chụp ảnh. Quán mở cửa 24/7, thường đông vào buổi chiều và cuối tuần. Thực đơn gồm trà, cà phê, trà sữa, giá 22.000 - 65.000 đồng một món.

Một góc check in tại tiệm cà phê cũ. Ảnh: Quán cung cấp

Hỉn Coffee

Địa chỉ: 31-32F6- DN6- Khu Dân Cư An Sương, phường Đông Hưng Thuận

Đây là một trong những địa chỉ được nhiều bạn trẻ tìm đến để chụp ảnh Trung thu. Không gian quán rộng, gồm khu vực trong nhà và ngoài trời, được bài trí nhiều tiểu cảnh như đèn lồng, quạt giấy, và các đạo cụ khác. Bên trong quán còn có nhiều góc check in mang phong cách châu Âu cổ điển.

Quán phục vụ theo gói 70.000 đồng một người, bao gồm một phần nước tự chọn và không giới hạn thời gian chụp hình. Để tránh phải chờ đợi, khách nên ghé quán vào buổi sáng các ngày trong tuần. Do vị trí khá xa trung tâm, khách được khuyên liên hệ quán trước để dễ dàng tìm đường và chuẩn bị tốt hơn cho trải nghiệm.

Một góc check in tại quán cà phê Hỉn. Ảnh: Quán cung cấp

Saha Coffee

Địa chỉ: 173/3A Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung

Nằm trong một con hẻm trên đường Bình Lợi, Saha Coffee thu hút khách từ đầu tháng 9 nhờ không gian đậm chất lễ hội. Theo chủ quán, nhiều ngày khách phải xếp hàng chờ tới lượt vào chụp ảnh. Các góc trang trí nổi bật gồm đèn lồng cá chép, trống, đầu lân và mâm cỗ Trung thu truyền thống.

Quán mở cửa từ 8h đến 21h. Thực đơn gồm trà sữa, cà phê, nước ép và đồ ăn vặt, giá từ 45.000 đến 65.000 đồng.

Một góc check in tại quán cà phê Saha. Ảnh: Quán cung cấp

Oromia Coffee

Địa chỉ: 85 Phan Kế Bính, phường Sài Gòn

Oromia bắt đầu trang trí Trung thu từ giữa tháng 8. Dù diện tích không quá lớn, quán vẫn được cộng đồng mạng đánh giá cao nhờ cách bài trí tinh tế, tạo ra nhiều góc chụp ảnh đẹp cả ở khu vực sân vườn và bên trong. Không gian quán khá yên tĩnh, thích hợp để làm việc hoặc ngắm phố phường.

Không gian phía trước quán Oromia. Ảnh: Oromia

Thực đơn gồm đồ uống và các món ăn nhẹ, giá từ 35.000 đến 150.000 đồng. Quán mở cửa từ 7h30 đến 23h và thường đông khách vào cuối tuần nên ai muốn chụp ảnh nên đi sớm.

Tuấn Anh