Check in Bắc Ninh qua 6 địa danh trong MV 'Bắc Bling'

Tranh làng Ðông Hồ không vẽ theo cảm hứng mà dùng ván in. Ðể có những bản khắc đạt trình độ tinh xảo phải có người vẽ mẫu, kỹ thuật cao. Giấy dùng in tranh là loại giấy dó, được bồi điệp làm nền, chất điệp óng ánh lấy từ vỏ sò, hến. Sau khi in thành tranh, các hình khối đạt độ hài hòa tự nhiên. Mỗi bức tranh thường có 4-5 màu. Ảnh: Cường Đỗ Mạnh