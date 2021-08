Món chè tuyết ngô thanh mát nhờ sự kết hợp giữa vị ngọt từ ngô, lá dứa, củ năng những sợi dừa non trắng tinh kích thích vị giác.

Chợt gọi tên chè tuyết ngô giữa lúc Sài Gòn mùa nóng nắng dường như khiến ta cảm thấy đâu đó là sự mát lạnh của từng bông tuyết trắng li ti len lỏi, làm dịu hẳn cảm giác ngột ngạt của thời gian sắp hè.

Sự kết hợp giữa vị ngọt từ ngô, lá dứa, củ năng những sợi dừa non trắng tinh làm nên món chè tuyết ngô ngon khó cưỡng.

Lấy cảm hứng từ những nguyên liệu mộc mạc đã tồn tại, gắn liền với bao đời nay ở trên khắp các vùng miền hình chữ S, món chè tuyết ngô ra đời với hồn cốt là những trái ngô non còn ngậm sữa, được hái vào buổi sáng sớm trong màn sương, làm nên một món ăn thấm đẫm tình quê Việt. Đây là món chè có lẽ rất nhiều người sẽ khó có thể cảm nhận trọn vẹn mùi quê hương ở những loại chè khác.

Một chén chè tuyết ngô tưởng chừng đơn giản nhưng thực sự đó là sự kết hợp tinh túy khi những hạt ngô còn "chưa qua sông" non, ngọt vị sữa được bào mỏng rồi hòa quyện với nước nấu phần lõi ngô kèm lá dứa để xay nhuyễn, sau đó lọc bỏ xác. Một thứ nước cốt thơm lừng mùi tự nhiên được nấu thêm chút đường trên bếp, trộn lẫn từng khối vuông be bé hình hạt lựu của củ năng dòn sật, điểm xuyến vào đó có những sợi dừa non được bào nhẹ trắng tinh như tuyết khiến vị giác không thể ngủ yên.

Thật khó cưỡng khi nhìn chè được khuấy đều tay ở độ lửa nhỏ trở nên sánh dần và từ từ dẻo đặc ở lúc chín nguội có màu trắng trong mịn màng. Thưởng thức chè không cần nước cốt nhưng vẫn thơm béo đó là sự tài hoa, tinh tế trong cách thực hiện và kết hợp giữa các nguyên liệu.

Chén chè tuyết ngô thơm béo cho bạn cảm nhận trọn vẹn mùi quê hương.

Ăn không phải chỉ để no, ăn thể thấy, để cảm nhận, để thêm trân trọng, yêu thương với những gì tưởng chừng giản dị nhưng lại rất thanh.

Độc giả Kim Oanh