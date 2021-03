Nồi sứ, nồi đất giúp món ăn chín sâu, thơm ngon nhờ khả năng làm chín thức ăn bằng hồng ngoại. Nhưng mức độ hồng ngoại ở mỗi loại nồi lại không giống nhau, đến từ sự khác biệt của chất liệu, cấu tạo, nhiệt độ nung.

Ông Minh cho biết, nồi làm từ đất có thể chia thành 4 loại: gốm đất đỏ, gốm dạng sành, gốm bán sứ và sứ.

- Gốm đất đỏ: dòng gốm thô, mộc, được nung ở nhiệt độ rất thấp, khoảng 900 độ C, có độ hút nước đến 20-30% nên rất dễ vỡ, nứt.

- Gốm dạng sành: thành phần gốm, đất mịn, nguyên liệu tinh hơn, được nung ở nhiệt độ cao hơn gốm đất đỏ, khoảng 1.200 độ C. Tuy độ hút nước của gốm dạng sành kém, ít hơn gốm đất đỏ (chỉ khoảng 10-15%), dùng được lâu hơn nhưng một thời gian cũng rạn men và vỡ.

- Gốm bán sứ: đất được nung ở nhiệt độ cao hơn 2 dòng kể trên, khoảng 1.250 độ C nên có độ sốc nhiệt tốt hơn. Tuy vậy, vì vẫn là gốm nên mức hút nước khá cao: 7-8%.

Khuyết điểm lớn nhất của các dòng gốm là khi sử dụng dài ngày dễ sinh ra tình trạng nứt, vỡ, rạn men, sinh ra nấm mốc, men bị bung khiến muối thấm sâu vào thân sản phẩm. Chưa kể là gốm có đặc điểm dẫn nhiệt kém, khi nấu sẽ tiêu hao nhiều năng lượng, thời gian kéo dài.

- Sứ: dòng sứ dưỡng sinh của Minh Long được nung ở nhiệt độ cao trên 1.280 độ C, chịu được độ sốc nhiệt toàn phần đến 800 độ C (độ sốc nhiệt tối đa của các loại nồi gốm bán sứ cao cấp nhất hiện nay chỉ có 650 độ C). Vì vậy, độ hút nước của sứ dưỡng sinh chỉ ở mức 0,02-0,03%. Đây là con số "trong mơ" của các nhà chế tác, vì quy định độ hút nước của đồ sứ là dưới 0,05%. Sứ dưỡng sinh gần như không hút nước nên không thấm nước (vì đã thiêu kết để tạo ra tinh thể sứ), hệ số giãn nở cực thấp, không thấm nước nên không rạn men, bung men, do đó rất khó vỡ.

"Cho đến nay, thế giới chưa có hãng nào vượt qua được nhiệt độ nung, độ sốc nhiệt và độ hút nước của sứ dưỡng sinh Minh Long", ông Lý Ngọc Minh cho biết và tự hào về dụng cụ nấu ăn tốt cho sức khỏe, không sinh ra chất độc hại, giúp món ăn bảo toàn dưỡng chất, vị thơm ngon.

Thế nên ông Minh vẫn gọi quá trình chiếc nồi ra lò, là hành trình "biến đất thành vàng". Vàng ở đây, vượt ra khỏi ý nghĩa vật chất, bởi ta vẫn nói: sức khỏe quý hơn vàng.