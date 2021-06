Một tài xế chế giường nằm ở hàng ghế sau cho các con nhỏ, sau khi được nhiều người góp ý, anh nhận ra sai lầm nghiêm trọng.

Hôm 18/6, anh Nguyễn Anh T. (Hà Nội) đăng một video ghi lại cảnh những đứa trẻ nằm vui đùa ở "giường nằm" hàng ghế sau của chiếc MPV 7 chỗ trong lúc xe đang chạy. Video thu hút hàng trăm ý kiến bình luận, phần lớn trong số đó cho đây là cách làm vô cùng nguy hiểm nếu không may xảy ra tai nạn bởi các bé đều không thắt dây an toàn.

Anh T. nói rằng, chuyến đi ấy cùng gia đình vào năm 2020 đến một vùng biển ở Khánh Hòa. "Mình thấy vui, trọn vẹn sau chuyến đi nhưng khi mọi người góp ý mình nhận ra sai lầm và rút kinh nghiệm", anh nói.

Đệm hơi cho ôtô là trang bị lắp thêm để biến không gian nội thất trở thành nơi ngả lưng, nghỉ ngơi cho hành khách. Trên thị trường hiện nay, có nhiều nhà cung cấp đệm hơi cho ôtô. Tùy vào kích thước, chất liệu sử dụng, đệm hơi được rao bán giá khoảng 300.000 đồng đến một triệu đồng hoặc hơn.

Một đệm hơi cho ôtô giá rao bán 595.000 đồng trên Shopee.

"Đệm hơi lắp cho ôtô chỉ nên sử dụng khi xe đã dừng hẳn, giúp hành khách nghỉ ngơi khi chạy xe hành trình dài hoặc kiểu dừng chân dã ngoại", anh Lê Đắc Đại, cựu kỹ thuật viên của Subaru Việt Nam nói. "Nếu dùng khi xe lăn bánh, không có dây đai an toàn cố định và xe chẳng may gặp chướng ngại vật phải phanh gấp, chuyển làn thì rất nguy hiểm cho người nằm hay ngồi trên đệm hơi".

"Sử dụng đệm hơi cho ôtô không sai, nó chỉ sai khi người dùng sai cách", anh Đại nói thêm.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người ngồi ghế trước có thể giảm 45-50% nguy cơ tử vong nếu thắt dây an toàn. Với người ngồi sau, việc thắt dây an toàn đúng cách có thể giúp giảm nguy cơ tử vong hơn tới 73% so với không thắt dây. Ở tốc độ càng cao, không thắt dây an toàn, nguy cơ chấn thương càng lớn.

Chế giường nằm cho ôtô - hiểm họa khôn lường Thử nghiệm thắt và không thắt dây đai an toàn trên ôtô khi có xảy ra tai nạn. Nguồn: Youcar

Theo anh Đại, không ít người Việt mua được ôtô nhưng cách sử dụng chưa chuyên nghiệp. "Họ đôi khi thấy sự tiện lợi mà bỏ qua yếu tố an toàn, không biết mức độ nguy hiểm cho chính bản thân và hành khách đi cùng có thể lớn hơn so với họ nghĩ", anh nói.

Không ít trường hợp các bậc cha mẹ để con nhỏ nhoài người qua cửa sổ trời để chơi hoặc tự do đi lại trong ôtô khi đang xe đang chạy. Văn hóa và thói quen sử dụng ghế chuyên dụng cho trẻ em dưới 10 tuổi cũng không được nhiều tài xế chú ý. Tất cả tiềm ẩn nguy cơ chấn thương lớn nếu không may xảy ra tai nạn.

Bay lộn nhào trong ôtô vì không thắt dây an toàn Hành khách ngồi phía sau không thắt dây an toàn bay lộn nhào khi có va chạm. Tình huống diễn ra hồi tháng 3/2020 ở Giang Tây, Trung Quốc. Nguồn: Weibo

Nghị định 100/2019 quy định, lỗi lái ôtô không thắt dây đai an toàn và chở người không thắt dây đai an toàn bị phạt 800.000 - 1.000.000 đồng. Nhiều ý kiến cho rằng, số tiền phạt này không lớn, trong khi hậu quả nếu không thắt dây an toàn khi có tai nạn xảy ra là không thể đo đếm.

