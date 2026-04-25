Chế độ ăn uống của Ronaldo đặc biệt thế nào

Theo cựu đầu bếp riêng Giorgio Barone, chế độ dinh dưỡng khắt khe, trong đó có việc không uống sữa, giúp Cristiano Ronaldo duy trì thân hình săn chắc ở tuổi 41.

Theo Barone, quyết định không uống sữa xuất phát từ quan điểm cá nhân của Ronaldo về tự nhiên. "Con người là loài duy nhất uống sữa của động vật khác và tiếp tục uống khi trưởng thành. Điều đó không tồn tại trong tự nhiên", ông nói, cho rằng việc tiêu thụ sữa sau thời kỳ sơ sinh là "không bình thường".

Ngoài ra, Ronaldo còn chia nhỏ khẩu phần thành 6 bữa giàu protein, đồng thời sử dụng phòng xông hơi và tắm nước đá để phục hồi thể lực. Anh cũng duy trì lịch tập luyện cường độ cao, có thể kéo dài tới 4 tiếng mỗi ngày.

Barone là đầu bếp nổi tiếng, được thuê phục vụ riêng cho Ronaldo trong giai đoạn tiền đạo người Bồ Đào Nha thi đấu cho Juventus.

Cơ thể săn chắc ở tuổi 41 của Ronaldo khiến nhiều người kinh ngạc. Ảnh: X/Cristiano

Chỉ số mỡ cơ thể của Ronaldo vào khoảng 7%, thấp hơn mức phổ biến 8-12% ở các cầu thủ Ngoại hạng Anh. Thực đơn hàng ngày của anh ưu tiên thực phẩm ít chất béo và giàu dinh dưỡng như cá tươi, thịt gà, bơ, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và trái cây.

Bữa sáng thường gồm bơ, trứng và cà phê không đường. Sang bữa trưa, Ronaldo dùng thịt gà hoặc cá kèm rau. Buổi tối, anh ăn nhẹ với thịt hoặc cá và rau củ, hạn chế tối đa tinh bột từ bột mì như bánh mì hay mì ống.

Ronaldo cũng tránh đồ uống có ga. Tại Euro 2020, siêu sao người Bồ Đào Nha gây chú ý khi gạt chai Coca-Cola trong buổi họp báo, khuyến khích mọi người uống nước lọc.

Barone nhận xét chế độ ăn của Ronaldo "cân bằng nhưng luôn lành mạnh", nhấn mạnh yếu tố kỷ luật là chìa khóa giúp cầu thủ này duy trì phong độ ở tuổi ngoài 40.

Từ lâu, Ronaldo là tấm gương cho nhiều đồng nghiệp trong việc duy trì sự nghiệp đỉnh cao. Tiền đạo Real Vinicius học theo cách ăn uống khoa học, luyện tập không ngừng của Ronaldo để cải thiện thể lực. Cầu thủ đắt giá nhất thế giới Neymar cũng tham khảo cách tập của CR7 để giảm cân trong đợt nghỉ dịch năm 2020.

Ronaldo mừng bàn trong trận Al Nassr thắng Al Hazem 4-0 ở Saudi Pro League ngày 21/2/2026. Ảnh: Al Nassr

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì phong độ đáng nể, khi ghi 26 bàn qua 30 trận trên mọi đấu trường cấp CLB và hướng đến cú đúp danh hiệu mùa này. Al Nassr đang dẫn đầu Saudi Pro League với 76 điểm, hơn Al Hilal 8 điểm, khi giải còn 5 vòng đấu. CLB Saudi cũng vào chung kết AFC Champions League Two gặp Gamba Osaka (Nhật Bản) ngày 17/5.

Đây là cơ hội lớn để Ronaldo chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ Cup Italy cùng Juventus năm 2021. Anh từng giúp Al Nassr vô địch Arab Club Champions Cup, nhưng giải đấu này không được coi là chính thức.

Nếu không gặp vấn đề thể trạng, Ronaldo sẽ cùng Bồ Đào Nha dự World Cup 2026. Ở vòng bảng giải này, Bồ Đào Nha lần lượt đụng Congo ngày 17/6, Uzbekistan 23/6 và Colombia 27/6.

Hồng Duy (theo Daily Mail)