Chế độ ăn ngủ đặc biệt của cụ bà 50 năm không phải đi viện

Trung QuốcCụ bà 102 tuổi tại Chiết Giang gây sốt mạng xã hội khi tiết lộ bí quyết trường thọ suốt 50 năm không đi viện nhờ ngủ sớm, dậy muộn, nghiện chân giò hầm và uống rượu thuốc.

Tại ngôi làng Lương Hồ Kiều, Hoàng Nham, thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, cụ bà Kim Bảo Linh từ lâu nổi tiếng là một biểu tượng của sự trường thọ. Cụ Kim được dân làng ưu ái gọi là "Báu vật của làng".

Dù thính lực đã suy giảm và các khớp xương xơ cứng, phải nhờ đến sự hỗ trợ của con cháu hoặc khung tập đi, cụ vẫn giữ được tinh thần minh mẫn và thể trạng ổn định. Theo gia đình cụ, ngoại trừ lần phải nhập viện truyền dịch do cảm lạnh vài năm trước, cụ bà bách niên này không phải bước chân vào bệnh viện suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Chế độ sinh hoạt của cụ Kim Bảo Linh được coi là hình mẫu của việc dưỡng sinh thuận theo tự nhiên. Cụ duy trì thói quen ngủ sớm vào lúc 19h và thức dậy vào khoảng 9h hôm sau. Sau khi vệ sinh cá nhân, cụ thường ra sân ngồi sưởi nắng. Buổi trưa, cụ duy trì giấc ngủ 1-2 tiếng. Ông Hồ Hoa Mỹ, con trai cụ, chia sẻ: "Tính ra, mỗi ngày mẹ tôi ngủ 15 tiếng". Việc ngủ đủ giấc giúp cụ luôn tràn đầy năng lượng. Công thức "ngủ sớm, dậy muộn, ngủ trưa" chính là nền tảng cốt lõi cho sức khỏe dẻo dai của cụ.

Người thân của cụ Kim cho biết sở thích lớn nhất của cụ là ăn uống. Dù dậy muộn, cụ chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ bữa nào trong ngày. Bữa sáng của cụ thường là bánh bao nhân thịt, sủi cảo hoặc hoành thánh. Bữa trưa và tối sẽ thay đổi giữa cơm hoặc các loại mì.

Món ăn yêu thích nhất của cụ Kim là chân giò hâm, mỗi bữa ăn 2-3 miếng. Ảnh: Taizhou Evening News

Bà Lý Tú Cần, con dâu cụ, cho biết: "Mỗi bữa cụ đều ăn hết một bát tô vừa". Thịt là món ăn không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày, đặc biệt là món chân giò hầm. Mỗi ngày cụ ăn khoảng 250 gram chân giò, chia đều 2-3 miếng cho mỗi bữa ăn. Trong văn hóa ẩm thực Trung Quốc và y học cổ truyền, chân giò được coi là thực phẩm giàu collagen, có lợi cho da và sức khỏe tổng thể.

Ngoài các bữa chính, cụ còn duy trì thói quen ăn nhẹ với bánh ngọt, bánh mì và uống nước táo đỏ đường đen. Mỗi ngày, cụ đều đặn ăn thêm 3 quả cam và 2 quả trứng. Tuy nhiên, cụ khá "kén" ăn và hiếm khi chạm đũa vào các món rau xanh. Một điểm đặc biệt trong lối sống của cụ Kim là thói quen uống rượu trái cây trong bữa ăn hàng ngày. Gia đình cụ luôn dự trữ sẵn những vò rượu gạo ngâm táo đỏ, nhãn, vải và thanh mai dành riêng cho cụ. Cụ Kim có thị lực tinh tường và đôi tay khéo léo khi vẫn có thể xỏ kim, tự tay khâu tất hay đế giày với đường kim đều và chắc chắn.

Con trai cụ Kim cho rằng bí quyết lớn nhất giúp mẹ mình sống thọ chính là thái độ sống cởi mở và lạc quan. "Cả đời bà chưa từng tranh cãi với ai. Mọi muộn phiền bà đều quên sạch ngay khi chúng vừa ập đến", ông Hồ chia sẻ. Ông cũng cho biết thêm mẹ mình là phụ nữ nông thôn điển hình, cả đời tần tảo chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cháu và luôn đặt sự hòa thuận của gia đình lên trên hết. Nguyện vọng lớn nhất của cụ là con cháu được sống trong bình an và hạnh phúc.

Hiện mỗi ngày cụ Kim Bảo Linh vẫn dạo bộ trong sân, sưởi nắng, nhâm nhi chút rượu trái cây và tỉ mẩn khâu vá. Câu chuyện của cụ đã trở thành một giai thoại tại địa phương, minh chứng rằng trường thọ không nhất thiết phải gò ép bản thân vào chế độ ăn nhạt hay kiêng rượu một cách cứng nhắc. Một lối sống phù hợp với bản thân kết hợp thái độ sống lạc quan chính là "tiên dược" quý giá nhất.

Bình Minh (Theo Taizhou Evening News)