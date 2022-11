Chế độ ăn kiêng kỳ quái của sao Hollywood

MỹNữ diễn viên Gwyneth Paltrow uống sữa dê 8 ngày liên tục, trong khi ngôi sao Shailene Woodley có thói quen ăn đất sét để giảm cân.

Các ngôi sao Hollywood dành phần lớn sự nghiệp dưới ánh đèn sân khấu, đầu tư công sức và thời gian để giữ được nhan sắc và hình thể trước ống kính. Trong đó, một số công thức làm đẹp hoặc chế độ ăn kiêng có phần kỳ lạ, khác thường.

Kim Kardashian, 42 tuổi, không xa lạ với những tranh cãi về chế độ ăn kiêng. Tuy nhiên, phương pháp giảm cân cực đoan của cô cho sự kiện Met Gala năm 2022 đã khiến các chuyên gia lo ngại, cho rằng nó có hại cho sức khỏe. Để mặc vừa chiếc váy của cố minh tinh Marilyn Monroe, cô Kim "siêu vòng 3" đã tuân thủ chế độ nghiêm ngặt để giảm 7 kg trong vòng ba tuần.

Trả lời phỏng vấn của tạp chí Vouge, Kim Kardashian cho biết cô đã cắt bỏ đường, tinh bột khỏi thực đơn hàng ngày, "chỉ ăn rau và protein sạch". Cô cũng chạy bộ hàng ngày trên máy, mặc một bộ đồ tắm hơi để đạt được tốc độ giảm cân nhanh chóng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phương pháp này không bền vững và có thể không hữu ích trong việc đốt mỡ, đặc biệt trong thời gian dài. Tập các bài thể lực cường độ cao (cardio) và giảm carb dẫn đến giảm cân thời gian đầu, nhưng phần lớn trong đó là trọng lượng nước. Nhiều người sẽ tăng cân trở lại trong giai đoạn sau (gọi là giai đoạn ăn uống thả phanh), làm trầm trọng thêm vấn đề về sức khỏe theo thời gian.

Để giảm cân lành mạnh, các chuyên gia khuyến nghị giảm khoảng 0,5 đến 1 kg mỗi tuần, lý tưởng nhất là thông qua những thay đổi nhỏ, có thể đạt được từ lối sống và thói quen hàng ngày.

Kim Kardashian tại sự kiện Met Gala 2022, diễn ra tại Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, New York, ngày 2/5. Ảnh: Variety

Rebel Wilson đã sử dụng phương pháp Mayr để giảm cân, bao gồm cắt bỏ đường, sữa và gluten, không ăn thực phẩm sống (sushi hoặc sashimi) sau 4h chiều, nhai từng miếng thức ăn 40 lần.

Chế độ ăn kiêng Mayr dựa trên lý thuyết về sức khỏe của một bác sĩ người Áo, phát triển cách đây 100 năm. Phương pháp được đặt tên theo tiến sĩ Franz Xaver Mayr, là một tập hợp các thói quen phức tạp đã trở thành nền tảng trị liệu ở Vivamayr - chuỗi spa và chăm sóc sức khỏe được nhiều người nổi tiếng yêu thích.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng phương pháp Mayr là một tổ hợp mâu thuẫn giữa những lời khuyên thực sự có ích và các khuyến nghị ngụy khoa học. Ví dụ, chế độ nhấn mạnh người giảm cân cần "ăn trong chánh niệm", tức là ăn chậm lại để tận hưởng trải nghiệm về món ăn. Đây vốn là cách thức hiệu quả để điều chỉnh cảm giác thèm ăn và tránh ăn quá nhiều. Song theo các chuyên gia dinh dưỡng, hướng dẫn nhai mỗi miễn thức ăn ít nhất 40 lần là điều quá mức.

Tương tự, nguyên tắc cắt bỏ caffein, đường và sữa, không ăn vặt giữa các bữa ăn hoặc không ăn thực phẩm sống sau 4h chiều là của phương pháp Mayr là thiếu cơ sở khoa học.

Năm 2019, Men's Health đưa tin Chris Pratt bắt đầu sử dụng chế độ ăn kiêng có tên Daniel, lấy cảm hứng từ Kinh thánh. Nam diễn viên 43 tuổi chỉ ăn trái cây, rau và bánh mì không men trong 21 ngày liên tục. Mục tiêu tổng thể là "tập trung và những lời dạy của Jesus", theo trang web Daniel Diet.

Giống với các chế độ gây nhiều tranh cãi khác, phương pháp ăn kiêng Daniel dựa trên ý tưởng rằng cơ thể cần thải độc. Việc chỉ tiêu thụ các thực phẩm "sạch" như trái cây, rau xanh trong một khoảng thời gian sẽ tạo điều kiện thanh lọc các cơ quan.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cơ thể luôn có cơ chế tự thải độc. Con người không cần bất cứ chế độ ăn nào để làm điều này. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết các phương pháp hạn chế nghiêm trọng lượng calo hoặc loại thực phẩm nạp vào cơ thể thường không dẫn đến giảm cân lâu dài. Hơn nữa, chúng không cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết.

Nữ diễn viên Shailene Woodley, được biết đến với các vai diễn trong Divergent, The Fault in Our Stars, cho biết cô thường ăn nửa thìa cà phê đất sét cùng 200 ml nước mỗi sáng để "giải độc".

"Đất sét là một thành phần rất tốt cho cơ thể", cô nói. Nữ diễn viên cho rằng nó "liên kết với các vật chất khác trong cơ thể và loại bỏ những đồng vị tiêu cực".

Các chuyên gia cảnh báo đây là ý tưởng phản khoa học. Thực tế, thận và gan không cần sự trợ giúp để xử lý độc tố. Đất sét chứa lượng nhỏ khoáng chất có lợi, như sắt và canxi, song con người hoàn toàn có thể tìm thấy chúng trong thực phẩm thông thường như rau chân vịt, bông cải xanh, cải xoăn và các loại hạt.

Cũng với mục đích thải độc, Gwyneth Paltrow chỉ uống sữa dê trong vòng 8 ngày liên tục. Nữ diễn viên của Iron Man cho rằng điều này giúp loại bỏ tất cả ký sinh trùng trong cơ thể.

"Vào thời Kinh thánh, khi chữa bệnh cho người bị giun sán, họ đặt bệnh nhân vào một bồn sữa cho đến khi giun sán chui ra để uống. Ký sinh trùng thích sữa", bác sĩ Linda Lancaster, cũng là diễn giả trong chương trình in Goop Health của Gwyneth Paltrow, cho biết.

Theo các chuyên gia, lời khuyên này thiếu bằng chứng khoa học. Việc uống quá nhiều sữa tươi có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm và nhập viện. Sữa chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, gây tăng cân nhanh chóng nếu không kiểm soát liều lượng. Đối với những người mắc chứng không dung nạp lactose, sữa tươi có thể gây đau bụng, rối loạn tiêu hóa.

Thục Linh (Theo SCMP)