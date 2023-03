Chế độ ăn có lợi cho người bệnh tiểu đường

MỹNghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều rau củ quả, hạn chế thịt và carbohydrate sẽ tốt cho sức khỏe người bệnh tiểu đường.

Nghiên cứu do Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan thực hiện trong hơn 10 năm, công bố cuối tháng 2.

Các nhà khoa học cho biết bệnh nhân tiểu đường nên tránh "chế độ ăn điển hình của người Mỹ": giàu carbs, nhiều thực phẩm chế biến sẵn, nhiều thịt.

Nghiên cứu theo dõi hơn 10.000 người mắc bệnh tiểu đường từ công trình trước đó. Trong thời gian phân tích, khoảng 1.400 người đã qua đời vì bệnh tim mạch, 900 người chết vì ung thư. Các nhà khoa học phát hiện người ăn chế độ ít carbohydrate và chất béo bão hòa có nguy cơ tử vong thấp hơn.

Giáo sư Qi Sun, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết chế độ ăn keto ít carbohydrate, giàu chất béo từng đường chứng minh là có lợi với người tiểu đường. Tuy nhiên, nó thường khó tuân thủ trong thời gian dài.

Vì vậy, ông tập trung vào chế độ ăn thực tế hơn, chỉ nạp 30% đến 40% lượng calo từ carbohydrate. Trong thực đơn điển hình của người Mỹ, người dân nạp 50% đến 60% lượng calo từ carbohydrate, thường là carbohydrate tinh chế, như bánh mì trắng, gạo trắng và các sản phẩm làm từ bột mì.

Một số loại thực phẩm ít carbohydrate như cà chua, bông cải xanh, chuối. Ảnh: Freepik

Giáo sư Qi cho biết điều quan trọng là tránh đồ uống có đường, carbohydrate tinh chế, các loại protein và chất béo không lành mạnh, thịt đỏ hoặc những sản phẩm từ sữa giàu chất béo.

"Cải thiện chất lượng chế độ ăn uống bằng cách ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau quả rất hữu ích. Các bệnh nhân nên cố gắng áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh, bởi nó cũng giúp kiểm soát cả cân nặng", ông nói.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường đang tăng nhanh ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Bệnh là nguyên nhân của hàng loạt biến chứng như mù lòa, suy thận, đau tim, đột quỵ và cắt cụt chi dưới. Từ năm 2000 đến 2019, tỷ lệ tử vong do bệnh tiểu đường theo độ tuổi đã tăng 3%. Đến năm 2019, tiểu đường và bệnh thân do tiểu đường ước tính gây ra 2 triệu ca tử vong.

WHO khuyến nghị mọi người thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, hoạt động thể chất thường xuyên, duy trì trọng lượng cơ thể bình thường và tránh sử dụng thuốc lá.

Thục Linh (Theo USA Today, WHO)